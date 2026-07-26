EMKO Isıtma'dan 10 milyon dolarlık yatırım hamlesi

1993 yılında Zonguldak'ta kurulan EMKO Isıtma Sistemleri AŞ, bugün panel radyatör, kombi, havlupan, katı yakıtlı kazan, elektrikli kombi ve tamamlayıcı ısıtma ekipmanları üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, üretiminin önemli bölümünü ihraç ederek başta Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan olmak üzere toplam 57 ülkeye gönderiyor. Şirketin ihracat odaklı büyümesini yeni yatırımlarla destekleyeceklerini ifade eden Günay, "Türkiye'nin önemli ısıtma sistemleri üreticilerinden biriyiz. Üretimimizi artırırken dış pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefli ile sektörümüzde ilerlememizi sürdürüyoruz” dedi.

Eşanjör yatırımıyla ithalatın önünü kesti

EMKO'nun son dönemde hayata geçirdiği en önemli yatırımlardan birinin kombilerde kullanılan eşanjör üretimi olduğunu belirten Günay, bu ürünün daha önce ağırlıklı olarak ithal edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla eşanjör üretimine başladıklarını ifade eden Günay, "Bu ürünü artık kendi bünyemizde üretiyoruz. Böylece yaklaşık 1 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtik. Türkiye'de bu üretimi yapan ikinci firmayız. Günlük üretim kapasitemiz 1.500 adet. Yıllık kendi ihtiyacımız yaklaşık 30 bin adet. Dolayısıyla üretimin büyük bölümünü önce iç pazara, ardından ihracat pazarlarına sunacağız. Türkiye'de kombi üreten firmalara da satış yapacağız" diye konuştu.

Isı pompası yatırımı gündemde

Şirketin yeni yatırım planlarının merkezinde ısı pompası ve klima üretiminin bulunduğunu açıklayan Günay, Zonguldak Bakacak bölgesinde yeni bir tesis kurmayı planladıklarını söyledi. Yaklaşık 40-50 dönümlük alanda gerçekleştirilecek yatırımın tamamlanmasıyla birlikte üretim gamının önemli ölçüde genişleyeceğini belirten Günay, "İki yıl içerisinde bu yatırımları tamamlayarak ısı pompası ve klima üretimine başlamayı amaçlıyoruz. Yeni yatırımla birlikte beyaz yakalı çalışanlarımız dahil yaklaşık 350 kişilik yeni istihdam oluşturacağız. Böylece toplam çalışan sayımız 500'ün üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı.

EMKO'nun Ar-Ge çalışmalarına da dikkat çeken Günay, enerji verimliliğini artıracak yeni teknolojiler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şirket olarak katma değerli ürün geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Günay, "Yakında ısı sistemleriyle ilgili önemli bir çalışmamız olacak. Elektrik ve gaz tüketmeden sıcak su üretebilecek bir sistem üzerinde çalışmalarımız sürüyor" dedi

Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla fabrikada güneş enerji paneli kurarak kendi enerjilerini ürettiklerini anlatan Günay, "Daha önce kullandığımız elektriğin tamamını şebekeden alıyorduk. Bugün ise ihtiyacımızın önemli bir bölümünü fabrikamızdaki güneş panelleriyle kendimiz üretiyoruz" dedi. Sanayinin en önemli sorunlarından birinin insan kaynağı olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Günay, hem nitelikli hem de niteliksiz iş gücü bulmakta ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek "Üretimimizi büyütmek istiyoruz ancak personel bulmakta zorlanıyoruz. Devletimizin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz ancak sanayinin iş gücü ihtiyacının daha etkin çözümlerle desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Şirketlerin finansmana erişim kolaylaşmalı

Türk sanayisinin küresel rekabette daha güçlü olabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Günay, yüksek faiz oranlarının yatırım iştahını olumsuz etkilediğini ifade ederek "Kredi maliyetlerinin düşmesi sanayici açısından büyük önem taşıyor. Yatırım yapmak isteyen üreticinin finansman imkanlarının güçlendirilmesi gerek " dedi.

Isıtma sektöründe kayıt dışı ve düşük kaliteli ürünlerin haksız rekabet yarattığını söyleyen Günay, tüketicilerin kaliteyi ön planda tutmaları gerektiğini vurguladı. Günay, "Tüketicilerimizin markalı ve kaliteli ürünleri tercih etmelerini istiyoruz. Kayıt dışı ve kalitesiz ürünler hem sektöre hem de tüketiciye zarar veriyor. Sağlıklı rekabet ancak kaliteyle mümkün olur" diye konuştu.

İnşaat sektöründe yerden ısıtma sistemlerinin yaygınlaşmasının panel radyatör talebini azalttığını ifade eden Günay, Avrupa'da radyatör kullanımının hâlâ güçlü olduğunu belirterek, "Türkiye'de özellikle yeni projelerde yerden ısıtma tercih ediliyor. Bu durum radyatör pazarını etkiliyor. Buna rağmen ürün çeşitliliğimizi artırarak büyümeyi sürdürüyoruz" dedi.