Emlak Katılım, ilk ‘GRI Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Sürdürülebilir kalkınmayı temel değerleri arasında gören Emlak Katılım, ekonomik performans verilerinden, adil ve şeffaf insan kaynakları yönetimine uzanan geniş bir veri paylaşımının yer aldığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda, “Emlak Katılım olarak, sürdürülebilir kalkınmayı yaptığımız her işin temelinde görmekteyiz ve faaliyetlerimize bu şekilde yön vermekteyiz; ekonomik büyüme, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması arasında denge kurmaya, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmaktayız.” denildi.

Sürdürülebilirlik misyonunda kendine ait ürünler ve çözümlerin yanı sıra paydaşlarına da rehberlik etme sorumluluğunu üstlenen Emlak Katılım, raporda 2023 yılı stratejik planının “Verimli ve Yaygın Hizmet, Dijitalleşme ve Operasyonel Mükemmeliyet, Yenilikçi ve Sorumlu Finans, Güçlü İletişim ana temaları.” çerçevesinde uygulandığını açıkladı.

Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, tarımda enerji ve su verimliliği alanlarındaki yatırımlar başta olmak üzere, yeşil ve sosyal projelerin finansmanına öncelik veren Emlak Katılım, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.

Uluslararası “Best Sukuk Arranger” ödülü aldı

Emlak Katılım, aracı kurum kullanmaksızın yetkili yatırım kuruluşu vasfıyla bu zamana kadar, fon kullanıcısı olduğu sukuk ihraçlarındaki başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini Türkiye’de hayata geçiren Emlak Katılım, International Finance’in düzenlediği International Finance Awards 2023’te sektör bazında yılın sukuk ihraçlarına aracılık eden en iyi kurum ödülüne layık görüldü. Banka, bu ödülü aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraç modelleri ile kazanmayı başardı.

Emlak Katılım, gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarının yanı sıra katılım esaslı sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmalara aktarmaya devam etmekte; tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda vb. birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık ediyor.