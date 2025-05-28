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Özak GYO yeni projesi Hayat Flora’yı avantajlı fiyatlarla satışa sundu

Emlak Konut GYO güvencesi ve Özak GYO kalitesiyle hayata geçen Hayat Flora’da, ilk fiyat avantajı ile geleceğe yatırım yapma fırsatı sunuluyor. 1,99 vade farkı ile yüzde 90’a kadar kredi imkânı ve 120 ay vade kampanyası ile satışa çıkan daireler; deniz ve göl manzarasıyla özel bir yaşam vadediyor.

Haber Merkezi
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Özak GYO yeni projesi Hayat Flora’yı avantajlı fiyatlarla satışa sundu
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Geniş peyzaj alanları, bahçe kullanımlı ve teraslı daireleri, cadde mağazaları ile dikkat çeken Hayat Flora; Metro ve Marmaray’a yakınlığı sayesinde geleceğe yatırım için fırsat sunuyor.Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi manzarasıyla, maviyle iç içe bir yaşam sizleri bekliyor.

Proje, modern şehir hayatını konforla buluşturuyor

Metro ve Marmaray’a yürüme mesafesinde konumlanan proje; İstanbul’un dört bir yanına hızlı ve kolay erişim sağlarken, E5 ve TEM otoyollarına yakınlığıyla şehir içi ulaşımı da zahmetsiz hâle getiriyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri, modern şehir hayatını konforla buluşturuyor.

Özak GYO’nun leasing modeliyle sunduğu ‘ilk fiyat avantajı’ kampanyasında ilk eviniz olsun olmasın, alacağınız konutun fiyatı fark etmeksizin;evin değerinin yüzde %90’ına kadar krediyi 120 aya kadar vade ile geri ödeyebileceksiniz. Bu avantajlı kampanyada vade farkı ise sadece 1,99. Kampanya dahilinde alıcılar dilerse 60 ay, 1,89 vade farkı ile de alım yapabilecekler.  

Düşük peşinat, uzun vade ve piyasa oranlarının yarısına kadar gerileyen vade farkı avantajı ile alıcılariçin önemli bir fırsat doğuyor. “Kapıda bekleyenin değil, içeri girenin kazanacağı” bu kampanya ile geleceğine yatırım yapmak isteyenler, Hayat Flora satış ofisinden detaylı bilgi alabilirler.

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