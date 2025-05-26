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Emlak Konut GYO, "İyi Fikir" kampanyasıyla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu

Kadıköy’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde, cazip ödeme koşullarını içeren “İyi Fikir" kampanyası başladı. Kampanya kapsamında 7. Etap satışa sunulurken, dairelerin teslime hazır olduğu duyuruldu.

Haber Merkezi
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Emlak Konut GYO, "İyi Fikir" kampanyasıyla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu
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Kadıköy'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinin 7. Etabı satışa sunuldu.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Yeni Fikirtepe projesinde cazip ödeme koşulları sunan "İyi Fikir" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında 7. Etap'ta satışa sunulan daireler için yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme, 0,69 vade farkı ve 60 ay vade seçenekleriyle farklı ödeme modelleri sağlanıyor.

Modern mimarisi, sosyal donatı alanları ve ulaşım hatlarına yakın konumuyla öne çıkan projede 2+1'den 4+1'e kadar farklı daire tipleri yer alıyor.

Ulaşım ve yaşam olanaklarıyla dikkati çekiyor

Yeni Fikirtepe, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile metro, metrobüs ve Marmaray hatlarına yakınlığıyla şehir merkezinde yaşam imkanı sunuyor.

Eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla öne çıkan proje, 1,6 kilometrelik yeşil koridoru, 105 bin metrekarelik park alanı, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun parkları ve 7/24 yaşayan prestij caddesiyle kent yaşamını doğayla buluşturuyor.

Toplam 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projede, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim bulunuyor.

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