Emlak Konut, ilk yarı hedefini yakaladı

Emlak Konut GYO, yılın ilk altı ayında KDV hariç toplam 28.96 milyar lira değerinde 3 bin 945 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı bildirimde, "Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2023 yılı ikinci çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 28.8 milyar TL'yi yakaladığımız görülmektedir" dedi.

Açıklamaya göre, söz konusu satışlar içinde KDV hariç 390.2 milyon lira değerindeki 43 adet bağımsız bölümün satışı yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildi.