Tivibu'dan çocuklara karne hediyesi: Birçok animasyon yayında

Tivibu, yarıyıl tatiline çocuklar için özel içeriklerle giriyor.

Tivibu’dan yarıyıl tatiline özel içerikler

Tivibu, çocukların yarıyıl tatili heyecanına dopdolu içeriklerle ortak oluyor. Birbirinden eğlenceli animasyonların ve filmlerin yer aldığı Okul Arası klasörü, yarıyıl tatili boyunca tüm paketlerde açık olarak kullanıcılara sunuluyor. “Buz Devri Serisi”,“Meraklı Kedinin 10 Yaşamı”,“Clifford Büyük Kırmızı Köpek”,“ButterflyTale”, “Kral Şakir: Korsanlar Diyarı”, “Köfte Yağmuru 2” gibi içerikler Okul Arası klasöründe izleyicilerle buluşuyor.

Sevilen animasyon serisi Buz Devri Tivibu’da

Toplam beş filmden oluşan animasyon tarihinin en çok izlenen animasyon serisinden biri olan “Buz Devri’nin ilk dört filmiTivibu’da izlenebiliyor. 2002 yılında gösterime giren, senaryosunu Michael J. Wilson ve Peter Ackerman'ın yazdığı yapım,Dünya’nın buzla kaplanmaya başladığı dönemde Buzul Çağı’nda soyu tükenmekte olanhayvan türlerinin maceralarını anlatıyor. Seri boyunca birbirinden eğlenceli karakterler ve olayları aktaran animasyon filmi Buz Devri Tivibu’da Okul Arası klasöründen seyredilebiliyor.

Karnesini alan çocuklar ekran başına

Karnesini alan öğrencilerin severek takip edeceği birbirinden güzel animasyon filmleri Tivibu ile ekrana taşınıyor. Klasörün öne çıkan diğer seri filmi “Köfte Yağmuru”nda, çok yetenekli ama bir o kadar da şanssız olan mucit FlintLockwood’un yaşadığı, gökten yemek yağan köfteler ve makarnalardan oluşan kasırgaların olduğu bir kasabanın hikayesi anlatılıyor.

Cody Cameron ve KrisPearn ikilisinin yönettiği devam filmi Köfte Yağmuru 2’de ise mucitFlint, durdurduğunu sandığı makine icadının halen çalışmakta olduğunu öğreniyor. Film, Flint ve arkadaşlarının dünyayı, makinenin yarattığı hayvan-yiyecek karışımı mutant yaratıklardan kurtarmaya çalışırken yaşadıkları aksiyon dolu maceraları konu ediniyor.

Klasörün bir başka öne çıkan içeriği “Kral Şakir” serisinde ise bir aslan ailesinin yavrusu olan Şakir'in, ailesi ve arkadaşları ile olan serüvenleri anlatılıyor.2018 yapımı Kral Şakir Oyun Zamanıve devam filmi “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”ndaŞakir, Fil Necati, Remzi gibi animasyon dünyasının sevilen karakterlerinin başından geçen heyecanlı olaylara odaklanılıyor.Kral Şakir Oyun Zamanı filmi laboratuvarda yapılan bir deneyin beklenmedik sonuçlarını konu alırken Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nda ise Bermuda Şeytan Üçgeni’nde gizemli bir küreye hapsolan Şakir ve arkadaşlarının eğlenceli hikayeleri ekrana taşınıyor.