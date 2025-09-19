  1. Ekonomim
En yeni iPhone ailesi Hepsiburada’da satışta

iPhone 17 Pro, iPhone Air ve iPhone 17 Hepsiburada’da teknoloji severlerle buluşuyor. Hepsiburada kullanıcıları, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti sayesinde mevcut telefonlarını kapılarında anında indirimle yenileyerek en yeni iPhone modellerine kolaylıkla sahip olabiliyor.

Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü Pro serisi olan iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, şimdiye kadar üretilmiş en ince modeli olanı iPhone Air, güçlü A19 çipi ve 5 renk seçeneğiyle iPhone 17, Hepsiburada’da satışa sunuldu. Teslimatlar ise HepsiJET hızı ve ayrıcalığı ile Türkiye’nin 81 iline ulaştırılıyor.

Eskiyi Kapında Yenile Kampanyası ile yeni iPhone serisine sahip olma fırsatı

Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle eski telefonlarını en yeni iPhone modelleri ile değiştirmek isteyen kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Hepsiburada müşterileri, hizmet kapsamında eski telefonlarını kapıda teslim ederek anında indirimle yeni iPhone serisine sahip olabiliyor. Hepsiburada, bu sayede teknoloji tutkunlarına hem hızlı hem de avantajlı bir satın alma deneyimi sunuyor.

