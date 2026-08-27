Enda Enerji, Avrupa’daki yatırımlarında yeni aşamaya geçti

Yenilenebilir enerjideki büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyen Enda Enerji Holding, Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında Romanya’daki projelerinde yeni bir aşamaya geçiyor. Holding, üç güneş enerjisi santrali ve bu santrallere entegre enerji depolama projelerinde yeni bir aşamaya geçti. Enda Enerji Holding ile Defic Globe Enerji arasında üç güneş enerjisi santralinin devri için anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Üç ayrı sahada geliştirilen projeler, toplam 50,9 MWp güneş enerjisi üretim kapasitesi ile 80 MWh enerji depolama kapasitesini kapsıyor. Yatırım kapsamında, projelerin sahibi olan üç proje şirketinin hisselerinin %100’ünün Enda Enerji tarafından devralınması ve santrallerin anahtar teslim EPC modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Romanya’da inceleme süreci başladı

Proje şirketlerinin devralınmasına yönelik işlemler kapsamında, Romanya’da Yabancı Doğrudan Yatırım İnceleme Komisyonu’na (CEISD – Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe) gerekli başvuru gerçekleştirildi.

Başvuruyla birlikte işlemin tabi olduğu olağan yabancı yatırım inceleme ve izin süreci başlatılırken, projelere ilişkin hukuki, finansal ve teknik incelemeler de devam ediyor. Hisse Devir Sözleşmesi’ne yönelik müzakereler ise eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İşlemin tamamlanması; gerekli idari izinlerin alınması, inceleme çalışmalarının sonuçlandırılması, tarafların nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varması ve sözleşmelerde öngörülecek diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olacak.

“Avrupa’daki büyüme yolculuğumuzu sürdürüyoruz”

YEO Enerji’nin yüzde 51 pay sahibi olduğu Defic Globe Enerji şirketi ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Enda Enerji CEO’su Hüseyin Metin Tuncay, Romanya’daki bu projeyle birlikte Avrupa’daki büyüme yolculuklarında önemli bir adım attıklarını söyledi. Tuncay, Romanya’daki projelerin Enda Enerji’nin kaynak ve coğrafya çeşitliliğini artırmaya yönelik büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye’de rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisinde sahip olduğumuz üretim ve işletme deneyimini, büyüme potansiyeli gördüğümüz yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Romanya’daki bu projeleri yalnızca yeni bir kapasite yatırımı olarak değil, Enda Enerji’nin yenilenebilir kaynak çeşitlendirme stratejisine ilave olarak pazar çeşitlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak görüyoruz.

Güneş enerjisini tek başına değil, ihtiyaç duyduğu depolama esnekliği ve kabiliyeti ile birlikte ele alan bu yatırım modeli, üretim portföyümüzün çeşitlendirilmesine ve geleceğin enerji piyasasına hazırlanma stratejimize katkı sağlayacak. Avrupa’daki yenilenebilir enerji fırsatlarını değerlendirmeye ve Enda Enerji’nin sürdürülebilir, akıllı, esnek ve kârlı büyümesini destekleyecek yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.