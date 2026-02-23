Enda Enerji'den %28 kapasite artışı: Romanya'da 47,3 milyon Euro'luk stratejik yatırım

Üretim ve depolamayı entegre eden proje yapısı, daha güçlü ve öngörülebilir nakit akışı potansiyeli sunarken, anahtar teslim yapım (EPC) süreçleri Yeo Grup şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından proje şirketlerinin hisseleri Enda Enerji'ye devredilecek.

Bu yatırım, şirketin 2030 yılı için açıkladığı 500 MW kurulu güç hedefi doğrultusunda önemli bir sıçrama niteliği taşırken, mevcut kurulu güç bazında yaklaşık %28 büyüme anlamına geliyor.

CEO Hüseyin Metin Tuncay, "Romanya yatırımı, Enda Enerji'nin ölçek büyüten ve değer üreten stratejisinin somut bir göstergesidir. Üretim ve depolamayı birlikte konumlandırarak hem gelir kalitemizi hem de portföyümüzün sürdürülebilirliğini artırıyoruz. Bu adım, 2030 hedeflerimize giden yolda güçlü bir kapasite artışı ve yatırımcılarımız açısından önemli bir değer yaratım potansiyeli anlamına gelmektedir." ifadelerini kaydetti.

Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakıoğlu ise, "Romanya'daki bu yatırım, Enda Enerji'nin uzun vadeli büyüme vizyonunun ve coğrafi çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçasıdır. Coğrafi çeşitlilik ve döviz bazlı gelir yapısı sayesinde şirketimizin finansal dayanıklılığını güçlendirirken, sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlayan ölçekli yatırımlarla paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.” dedi.