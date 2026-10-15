Ender Yılmaz: İSO Başkanlığına makam sevdası için değil, ülkeye olan borcumdan dolayı talibim

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz, Hadımköy ve Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programında çok sayıda sanayiciye buluştu.

Seyidoğlu Gıda Fabrikasında HASİAD Genel Başkanı Hüseyin Bozdağ ev sahipliğinde düzenlenen programa, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe ve Vehbi Canpolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı, Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu ile yaklaşık bin 200 sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Hadımköy ve Arnavutköy bölgesinden çok sayıda sanayici de katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz, ülke sanayisinin köklü bir dönüşümün içinde olduğunu, bu dönüşümü başarıyla yönetmenin, bugün yaşanılan sorunlara çözüm üretirken yarının rekabet şartlarına da hazırlanmayı gerektirdiğine dikkat çekti.

İSO Başkanlığına adaylığı çerçevesinde ortaya koydukları vizyonun merkezinde, sanayicilerin ihtiyaçlarını güçlü biçimde temsil eden, çözüm üreten ve dönüşüme öncülük eden bir Oda anlayışı bulunduğunu vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu:

"İstanbul Sanayi Odası bir İcra Kurulu değil, sanayicilerin hakkını savunan, taleplerini en güçlü şekilde gerekli mercilere ulaştırmada köprü olan ve çözüm alana dek takip eden bir kurumdur. Benim için bu konuda çıtayı en yüksek noktaya taşımak önemli. Kendime ve yol arkadaşlarıma güvendiğim için buradayım. Ülkemizin hak ettiği hizmeti en iyi şekilde yapacağımıza eminim. Yetmiş yıllık köklü bir sanayi tecrübesine sahip bir kuruluştan geliyorum. Yaklaşık 25 yıldır da İSO’da Hesap İncelemeden Bütçe Komisyon Başkanlıklarına İSOV Mütevelli Heyet Başkanlığından Meclis Başkanlığına pek çok birimde görev aldım. Peki İSO Yönetim Kurulu Başkan adaylığına niye talip oldum? Herhangi bir makam sevdam yok, meşhur olmak sevdam yok. Buna ihtiyacım da yok. Ben ülkemize olan borcumdan dolayı talibim. Bu ülkeden kazandıklarımı, bilgi birikimimi, bu ülkeye geri vermek zorundayım, hepimiz zorundayız."

İSO Proaktif Akıl Merkezi olacak Göreve geldiklerinde yapacakları en önemli işlerden birinin İSO’yu Proaktif Akıl Merkezi haline getirmek olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

“Hepimizin yakında bildiği sorunlarımız var; finansman pahalı, maliyetler yüksek, kur baskısı var, enerji pahalı, nitelikli insan kaynağı bulmak zor, dünyada rekabet çok daha sertleşti gibi. Bunların ötesinde; aslında Türkiye’nin nasıl bir sanayi ülkesi olması gerektiğini ele almamız gerekiyor.

Sorunları nasıl birlikte çözebiliriz, çözüm yollarını birlikte konuşmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle İSO’yu Proaktif Akıl Merkezi yapmak istiyoruz. Bunun içinde öncelikle TOBB olacak. Yeni dönemde TOBB Yönetiminde olmak istiyoruz. Tüm güçlü sivil toplum kuruluşlarımızla periyodik toplantılar yapmayı hedefliyoruz.

Oda üyelerimizi sadece seçimlerden seçimlere, dört yılda bir hatırlamak olmaz. Sürekli irtibat halinde olduğumuz üyelerimiz, komitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile tüm bilgileri Proaktif Akıl Merkezinde ele alacağız. En büyük risklerden birisi; erken sanayisizleşme.

Bu konuda endişe had safhada. Yine temel sorunlarımızdan biri öngörülebilirlik. Örneğin; biz yüksek değil, öngörülebilir, rekabetçi kur istiyoruz. Göreve geldiğimizde Sanayi Kongrelerini yeniden iş dünyası zirveleri ile güçlendirmek gibi hayata geçirmeyi planladığımız çok sayıda konu başlığı var.”

"Küresel şampiyonlarımızı çıkarmak için bir ekosistem kuralım"

Ender Yılmaz, geleceğin rekabet alanının “akıllı üretim” olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Eskiden ülkeler ‘Kim daha ucuz, kim daha kaliteli üretir?’ diye soruyordu. Şimdi 'Kim daha akıllı, yapay zeka ile kim daha hızlı, daha az enerji tüketimi, sıfır karbon ile ve hatasız üretir’ diye soruluyor. Geleceğin rekabeti artık burada. O yüzden küresel arenada bizim ‘Akıllı Ülke’ olarak rekabet etmemiz şart. Bir yabancı yatırım aldığımızda, rakamsal büyüklüğüne değil, Türkiye'ye bıraktığı teknolojik, ekonomik mirası ölçmek gerekiyor.

Teknoloji gelmiyorsa, verimlilik artışı yoksa, nitelikli insan kaynağı yetişmiyorsa, anlamı da yok. Dolayısıyla yatırım teşviklerinde yeni bir anlayış gerekiyor. Yine çok fazla kaliteli şirketlerimiz var, çok iyi de girişimcilerimiz var, çok iyi mühendislerimiz var, çok iyi üreticilerimiz var. Ama bunları dünya ölçeğinde bir türlü pazarlayamıyoruz. Bunun gibi pek çok konuda İSO’ya önemli bir görev düşüyor.

Neden Türkiye’den 1.000 küresel şampiyon çıkmasın? Bu şirketleri teknoloji, finansman, yönetim, markalaşma, ihracat, yurt dışı satın alma, AR-GE, nitelikli insan kaynağı gibi pek çok alanda destekleyecek özel bir ekosistem kurabiliriz."

Konuşmasında KOBİ’lerin çokluğunun değil ölçeğinin belirlenmesinin önemli olduğunun da altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

“Türkiye'nin ihtiyacı fazla KOBİ değil. Birbirleriyle rekabet eden ve birbirini aşağı çeken bir KOBİ niteliği değil, nitelikli KOBİ olmasını sağlayacak bir ölçek programının olması gerekiyor. Yeni nesil bir Devlet Planlama Teşkilatı en kritik işlerimizden biri olabilir.”

“İSO’yu doğru ellerle geleceği taşımak konusunda sanayicilere güveniyorum”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için sanayicilerin dertlerini, sorunlarını Ankara’ya iletmek önemliydi. Doğru yöneticilik de böyle yapılır. Elimizden gelene yapmaya çalıştık. Bu baki kalan kubbede hoş bir seda bıraktıysak, sizlerle helalleşerek bunu yapıyorsak, önemli olan da budur. İSO’nun istikrarlı bir köprü olma yolunda, amiral gemisi bayraktarlığında aynı disiplini, istikrarı, hepsinden önemlisi kredisini koruyarak görevini sürdüreceğine inanıyorum. Bugünlere başarıyla getirdiğimiz İSO’yu doğru ellerle geleceği taşımak konusunda sanayicilerimize güveniyorum."

HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ ve yönetiminden Ender Yılmaz’a güçlü destek HASİAD Genel Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, Hadımköy’ün 22 milyar dolarlık işlem hacmi, 11 milyar dolarlık ihracat ve ülke ihracatından aldığı yüzde 6’lık pay ile ülkemiz ihracatının göz bebeği olduğunu vurguladı.

İSO Seçimleri itibariyle çok kıymetli bir dönemde olduklarının altını çizen Bozdağ şöyle konuştu:

"Demokratik bir süreçte sağduyulu hareket etmemiz gereken bir noktadayız. İSO’da Erdal Bahçıvan Başkanımızla 13 yıldır yol yürüyorum. Etik değerlerim itibariyle Hüseyin Bozdağ olarak söylüyorum, HASİAD olarak değil, Ender Yılmaz ile yol yürümeye karar verdik, yolu açık olsun."

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı da şu ifadaleri kullandı:

"Sanayicilik, insanların ekmek kapısı olmak, çok kıymetli bir görev. Sanayiciler çok kıymetli işler yapıyor. İSO Meclis toplantısında da gündeme getirilen erken sanayisizleşme çok önemli bir problem. Eğer söz sahibi olacaksak, üretime devam etmeliyiz. Çin ürettiği için dünyanın süper gücü. Ana temamız; ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak olmalı. Bu ülkenin birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacı var."

HASİAD’ın kahvaltı programının ardından, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Erdal Yılmaz ve geniş bir sanayici grubu, Hadımköy bölgesindeki sanayi tesislerini de ziyaret etti.

Heyet önce İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sultan Tepe’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Tepar Tekstil’i ziyaret etti. Ardından da Arken Group’ta heyeti misafir eden Arken Group Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Birkan Yüksel, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.