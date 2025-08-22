Endirlik’in Konya Madeni Yağlar Deposu hizmete açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

130 yılı aşkın küresel madeni yağ tecrübesiyle Türkiye pazarında güçlü bir konumda yer alan Shell Global Madeni Yağlar, Türkiye’deki lojistik altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım daha attı. Bu kapsamda, Shell&Turcas Konya’da hizmete giren distribütör deposuyla, özellikle İç Anadolu bölgesinde daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşan Shell & Turcas Madeni Yağlar İndirekt Satış Müdürü Emre Şuyalçınkaya, bu yatırımın sadece lojistik bir kolaylık değil, aynı zamanda bölge ekonomisine ve müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak stratejik bir hamle olduğunu vurgulayarak, “Konya, Türkiye’nin kalbinde yer alan ve sanayi, tarım, ticaret gibi alanlarda ülkemize büyük değer katan stratejik bir şehir. 1000 m²’lik geniş depolama kapasitesine sahip bu tesisle müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek bir merkez oluşturduk. Konya ve Karaman başta olmak üzere tüm İç Anadolu’ya daha hızlı ve etkili hizmet sunacağız. Bu yatırımın bölgemize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Şuyalçınkaya, modern güvenlik ve otomasyon sistemleri, çevreye duyarlı lojistik çözümler ve deneyimli ekiplerle donatılmış bu merkezin, Shell Helix, Rimula, Gadus ve Tellus gibi markaların bölgedeki başarısını daha da pekiştireceğini belirtti. Ayrıca, Shell Helix’in 40. yılı vesilesiyle PurePlus teknolojisiyle geliştirilen ürünlerinin motorlarda uzun ömür, temizlik ve verimlilik sağladığını hatırlattı.

Konya’daki yeni madeni yağ deposu, Shell & Turcas’ın uzun yıllardır güvenilir iş ortaklarından biri olan Endirlik Akaryakıt tarafından hayata geçirildi. Şuyalçınkaya, Endirlik’in 1945’ten bu yana Shell markasıyla sürdürdüğü iş birliğinin, bu yatırımda da güven ve istikrarın temeli olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.

Açılışın ardından bölgedeki iş ortakları ve müşterilerle bir araya gelinen etkinlikte, Shell & Turcas’ın ürün ve hizmetlerine yönelik teknik bir sunum gerçekleştirildi. Programa ayrıca, sektörün duayen isimlerinden Saffet Üçüncü’nün katılımıyla düzenlenen özel bir oturum da damgasını vurdu. Katılımcılar, sektörel gelişmelerin değerlendirildiği bu oturumda bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.