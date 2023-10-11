Endüstriyel mutfak sektörü İtalya’da boy gösterecek

İtalya’nın Milano şehrinde 13-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan HostMilano’ya ev sahibi İtalya’nın ardından en yoğun katılım Türkiye’den gerçekleşecek.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, fuara katılacak toplam 72 şirketten 62’sinin TUSİD üyesi olduğunu belirterek, “Bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek HostMilano’ya sanayicilerimizle adeta çıkarma yapmaya hazırlanıyoruz. Bugün 6,5 milyar dolara ulaşan ihracatımızla dünyada 8’inci ve Avrupa’da 5’inci sıradayız. HostMilano’da en büyük amacımız mevcut ihracat pazarlarımızda gücümüzü korurken; yeni alıcılara ulaşarak ülkemizin ihracatının artırılmasına katkı sağlamak olacak.” değerlendirmesini yaptı.

20-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 25’inci Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı’nın (Hostech by TUSİD) HostMilano’dan sonra dünyanın en büyük fuarı olduğunu da hatırlatan Bekir Topuz, bu fuarın da sektöre önemli katkılar sağladığını belirtti.

50 ülkeden yaklaşık 2 bin şirket katılacak

Topuz, fuarlara ağırlık vererek ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi ve “En büyük hedefimiz küresel ekonomideki tüm olumsuzluklara rağmen ihracatta yakaladığımız seviyeleri koruyabilmek ve gelecek dönemde ihracatımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmak olacak.” dedi.

Bu yıl sürdürülebilirlik temasının öne çıkacağı HostMilano’da, ağırlıklı olarak yapay zeka, otomasyon, robotlar ve son teknoloji ürünleri yer alacak. 50 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin şirketin katıldığı fuara, 85 ülkeden alıcının katılması bekleniyor.