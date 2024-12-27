Endüstriyel tesis çözümleriyle öne çıkan Bios Endüstri, yurtdışındaki ilk ofisini Almanya’ya açacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sakarya’da 2017 yılında kurulan Bios Endüstri, endüstriyel tesis relokasyon projeleri (Anahtar teslim komple taşınma ve yeniden kurulum, ilk ürün üretilmesi) ve tesis içi lay-out değişikliğinin yanı sıra tasarım&imalat, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemler, bakım&onarım, proje yönetimi konularında hizmet veriyor. Sektördeki eksiklikleri fırsata çevirerek hızla büyüyen ve yenilikçi çözümleriyle kısa sürede güvenilir bir marka konumuna yükselen firma, dünyanın herhangi bir noktasında hızla organize olarak ilk ürünün üretilmesine kadar geçen süreci hızlı, başarılı ve yüksek kalite standartlarında tamamlıyor.

Sektördeki mevcut boşlukları ve eksiklikleri fark ederek, bu fırsatları değerlendirmek için yenilikçi çözümler ürettiklerini aktaran Bios Endüstri Operasyon Müdürü Fethullah Sayar, “Bu eksiklik genellikle maliyetleri düşürmek, pazar değişikliği veya üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla ortaya çıkar. Ayrıca, bazı durumlarda yerel düzenlemeler veya iş gücü maliyetlerindeki değişiklikler de bu kararı tetikleyebilir. Relokasyon, şirketlerin küresel rekabet avantajlarını artırmalarına yardımcı olmak için stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir” dedi.

Küresel arenada söz sahibi olmayı hedefliyor

Hayata geçirdikleri yatırımlarla üretim kapasitelerini artırarak kısa sürede büyüdüklerini belirten Fethullah Sayar, “2023 yılında 2 bin metrekarelik yeni bir fabrikamızı devreye alarak üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. 2024 yılında ise Ar-Ge çalışmalarını daha da güçlendirmek amacıyla Teknokent’te bir ofis açarak teknolojik altyapımızı ve inovasyon yeteneklerimizi geliştirdik. Uluslararası hedeflerimiz kapsamında 2025’te Almanya’nın Hamburg şehrinde yeni bir ofis açmayı planlıyoruz. Gelecekteki yatırımlarımız ve global vizyonumuzla hem sektördeki etkimizi arttırmayı hem de uluslararası arenada söz sahibi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Endüstriyel tesislerde kullanılan makineler ve sistemlerin son derece maliyetli ekipmanlar olduğunun altını çizen Sayar, makineleri tamamen söküp parçalamak yerine, taşınabilir şekilde demonte ettikleri bilgisini paylaştı. Taşınan lokasyonda sistemlerin sıfırdan değil, çalışır durumda olacak şekilde kurulduğunu dile getiren Sayar, bu yaklaşım sayesinde yeniden kurulum sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunları minimize ettiklerini aktardı.

Anahtar teslim projelerle yurtdışındaki varlığını güçlendirdi

Kurumsal ve sektöründe öncü firmalar ile işbirlikleri yaptıklarını açıklayan Fethullah Sayar, “Otomotiv, demir çelik, enerji, gıda, beyaz eşya, kağıt, ambalaj, kimya, ilaç, inşaat, seramik, yapı ürünleri, savunma sanayii vb. alanlarda uzman teknik kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmekteyiz. Yurtiçinde aralarında Eskişehir’in de bulunduğu birçok kentte projelerimizi devreye aldık. İSO 500’de bulunan çoğu firma ile de çalışmaktayız” dedi. 2024 yılında Mısır ve Almanya’da gerçekleştirdikleri anahtar teslim projelerle uluslararası alandaki varlıklarını da güçlendirdiklerini vurgulayan Sayar, “Bugüne kadar Almanya, İngiltere, Macaristan, Fransa, Fas, Mısır ve Güney Afrika’da projeleri başarıyla devreye aldık. Farklı prosedürlerdeki bu projelerin hayata geçirilmesinde bazı zorluklarla karşılaştık ama deneyimli yönetici ve mühendis kadromuzla bu sorunların kısa zamanda üstesinden geldik” şeklinde konuştu.

Faaliyet gösterdikleri sektörde küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi ve yerel endüstriyel tesislerinin artırılmasıyla bağlantılı olarak, yurtiçi ve yurtdışında tesislerin taşınması ve yeniden kurulması ihtiyaçlarının hızla artmasıyla fırsat yakaladıklarını belirten Fethullah Sayar, “Ayrıca, proje bazlı tasarım ve imalat ile özelleştirilmiş çözümler sunma yeteneği, sektördeki müşteri taleplerine daha hızlı ve etkili yanıt verme fırsatları yaratmaktadır. Teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin artması, bu tür projelerin yönetimini daha verimli hale getirebilir. Ancak, sektördeki en büyük zorluklar arasında, lojistik ve tedarik zinciri sorunları, farklı coğrafyalarda mevzuat ve iş gücü dinamiklerinin değişkenliği ve projelerin zamanında ve bütçeye uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak gibi unsurlar bulunmaktadır” dedi.

“İnovatif çözümlerle yurt içi ve yurtdışında fark yaratıyoruz”



Bios Endüstri olarak küresel bir marka olma yolunda hızla ilerlediklerinin altını çizen Fethullah Sayar, DEİK, Alman Ticaret Odası ve ROBODER gibi uluslararası organizasyonlara yönelik üyeliklerinin bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynadığını açıkladı. İnovasyon ve güvenilirliği temel değerler olarak benimseyerek, hem yurtiçi hem de yurtdışı projelerde fark yaratmaya devam edeceklerini söyleyen Sayar, “Her geçen gün büyüyerek sektördeki liderlik hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl yurtdışında şube açma planımız, global bir marka olma yolunda attığımız önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.