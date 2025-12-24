Enerji devi BP, Castrol'ü satmaya hazırlanıyor

Enerji devi BP, Castrol yağlayıcılar birimindeki çoğunluk hissesini yatırım şirketi Stonepeak’e satmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, borç dahil Castrol’ün toplam değerlemesi 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

BP, yüzde 65’lik hisse satışından yaklaşık 6 milyar dolar nakit gelir elde etmeyi hedefliyor. Satışın çarşamba günü açıklanması beklenirken, sürecin gecikme ya da iptal edilme ihtimali de masada.

Fosil yakıtlara dönüş

Castrol satışı, BP’nin son dönemde yatırımcılar arasında eleştirilere yol açan yenilenebilir enerji ağırlıklı stratejisinden kısmi geri dönüşünün en somut adımı olarak görülüyor. Şirket, kârlılığı artırmak ve hisse performansını toparlamak amacıyla fosil yakıt faaliyetlerini yeniden güçlendirmeyi planlıyor.

20 milyar dolarlık varlık satışı planı

Cnbce'nin aktardığına göre BP, 2027’ye kadar toplam 20 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Castrol işlemi, şirketin bugüne kadarki en büyük tek varlık elden çıkarımı olacak. Bu satışla birlikte BP’nin 2025 yılı toplam varlık satış gelirinin yaklaşık 11 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor

Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan Castrol, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Havacılık, otomotiv, madencilik ve sanayi başta olmak üzere birçok sektöre hizmet sunan marka, özellikle ABD’de motor yağı değişim pazarında yaygın kullanımıyla öne çıkıyor.

Elektrikli araçlar için kritik rol

Küresel yağlayıcı pazarının büyüklüğünün 2025’te 169 milyar dolar, 2035’te ise 229 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Castrol, bu dönüşüm sürecinde elektrikli araç üretiminde kullanılan özel sıvılar geliştirmesiyle dikkat çekiyor ve geleceğin mobilite teknolojilerinde önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor.