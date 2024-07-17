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Enerji devi SOCAR’dan banka alma planı

SOCAR, Azer Türk Bank OJSC hisselerinin %51'ini satın almayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Enerji devi SOCAR’dan banka alma planı
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Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azer Türk Bank OJSC hisselerinin yüzde 51'ini satın almayı planlıyor.

Trend.az'nin internet sitesinde yer alan habere göre, konu 16 Temmuz'da SOCAR'ın Denetleme Kurulu toplantısında görüşüldü.

Devlet şirketinden verilen bilgiye göre, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, Azer Türk Bankası'nın yüzde 51 hissesinin satın alınması planları ve bu yönde atılacak adımlar konusunda bir sunum yapıldı.

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