Enerji devinden stratejik hamle: ABD’de 1 milyar dolarlık Siemens hakimiyeti

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması, dünya genelinde olduğu gibi ABD'de de devasa veri merkezlerinin kurulmasını beraberinde getirdi. Bu modern tesislerin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı, ülkenin mevcut ve yaşlanan elektrik sistemini kapasite sınırlarına dayadı. Siemens Energy, bu tıkanıklığı aşmak ve 'dünyanın en sıcak elektrik piyasası' olarak tanımlanan ABD pazarındaki payını güçlendirmek için 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldığını duyurdu.

1.500 yeni istihdam ve yeni fabrikalar

Şubat 2026 itibarıyla resmileşen yatırım planı, sadece finansal bir kaynak aktarımı değil, aynı zamanda devasa bir operasyonel genişlemeyi kapsıyor. Şirket; Mississippi'de yeni bir yüksek gerilim şalt tesisi inşa ederken, Kuzey Karolina'daki fabrikasında gaz türbini üretimini yeniden başlatıyor. Alabama, New York, Teksas ve Florida'daki mevcut tesisler de modernize edilerek kapasiteleri artırılıyor. Bu süreçte yaklaşık 1.500 nitelikli iş gücü istihdam edilerek yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanacak.

'Bu bir nesilde bir kez gelecek bir fırsat'

Siemens Energy CEO’su Christian Bruch, ABD pazarındaki bu büyümeyi 'bir nesilde bir kez görülebilecek bir fırsat' olarak nitelendiriyor. Şirketin teknolojileri halihazırda ABD'deki toplam elektrik üretiminin yaklaşık %25'ini karşılıyor. Yeni yatırımlarla birlikte Siemens, hem büyük ölçekli güç transformatörleri hem de gaz türbinleri üretiminde küresel kapasitesini %20 oranında artırmayı hedefliyor.

Geleceğin şebekesi için stratejik adımlar

Yatırımın bir parçası olarak Orlando, Florida'da Nvidia ile iş birliği içinde bir "AI destekli dijital şebeke laboratuvarı" kurulması planlanıyor. Bu laboratuvar, enerji akışlarını yapay zeka ile optimize ederek şebeke güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Şirket, bu stratejik hamlelerle sadece donanım değil, yazılım ve dijital çözümlerle de enerji dönüşümünün merkezinde yer almayı sürdürüyor.