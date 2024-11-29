Enerji dönüşümünde önemli iş birliği

Türkiye’nin özel sektör lider elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji ve hidrojen üretimi alanında uluslararası bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamlı iş birliği, enerji dönüşümünü destekleyecek iki önemli projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor

Hidrojen Üretimi Araştırmaları: Farklı hidrojen üretim yöntemlerinin analiz edilmesiyle maliyet verimliliği, çevresel etkiler ve teknolojik uygulanabilirlik konularında kapsamlı sonuçlar elde edilecek.

Araştırma Parkı: Türkiye’de kurulması planlanan bu park, yenilenebilir enerji sistemlerini, enerji depolama çözümlerini ve şebeke istikrarını artıracak teknolojileri bir araya getirecek.

Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “Enerjisa Üretim olarak enerji dönüşümüne katkıda bulunacak bu tür projelerde uluslararası iş birliklerini güçlendirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. HAW Hamburg CC4E ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sürdürülebilir enerjinin geleceği için önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu projelerin aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmanın yanı sıra enerji teknolojilerinde uluslararası alanda rekabet gücünü de pekiştireceğine inanıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu iş birliğinin gelecekte daha fazla yenilikçi ve çevreci projeye öncülük edeceğine inanıyoruz.” dedi.