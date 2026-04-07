Enerji sektöründe Kosmos rüzgarı: Hisse fiyatı 52 haftalık zirvede!

Derin deniz petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine odaklanan Kosmos Energy, operasyonel verimlilik ve stratejik borç yönetimi hamleleriyle piyasa değerini 1,8 milyar dolar seviyesine yaklaştırdı. Şirketin üretim sahalarındaki projeleri ve mali yapısındaki güçlenme, hisse senedi fiyatındaki bu ivmelenmenin ana motoru olarak öne çıkıyor. 52 haftalık periyotta 0,84 dolar seviyelerinden başlayan bu yükseliş grafiği, son işlem dönemindeki hacim artışıyla birlikte 3,02 dolar sınırına ulaştı.

Yüksek işlem hacmi ve teknik görünüm

Son işlem döneminde ortalama hacmin üzerine çıkan hisse senedi, piyasa nezdinde şirketin operasyonel geri dönüş stratejisinin onaylandığını gösteriyor. Teknik veriler, hissenin mevcut zirve bölgesinde güçlü bir tutunma sergilediğini ve direnç noktalarını zorladığını kanıtlıyor. Bu yükseliş trendi, şirketin hem mevcut üretim kapasitesini koruma hem de yeni arama faaliyetleri için nakit akışını optimize etme becerisiyle paralellik gösteriyor.

İçeriden alımlar ve finansal yapılandırma

Hisse performansındaki bu artışta, şirket üst yönetiminin ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği alımlar da dikkat çekici bir rol oynadı. Son 90 günlük periyotta içerideki isimlerin milyonlarca lotluk hisse alımı yapması, şirketin gelecekteki karlılık potansiyeline dair piyasaya net bir mesaj veriyor. Ayrıca, ticari borçların yapılandırılması ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla atılan adımlar, Kosmos Energy’nin bilançosundaki risk algısını minimize ederek borsa tarafındaki bu rekorun önünü açtı.