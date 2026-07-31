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Enerji şirketi bp, Kuzey Denizi'ndeki portföyünü satışa çıkardı

Enerji şirketi bp, Kuzey Denizi'ndeki faaliyetlerini olası satış amacıyla pazara sunmak üzere gerekli süreci başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Enerji şirketi bp, Kuzey Denizi'ndeki portföyünü satışa çıkardı
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Enerji şirketi bp'nin açıklamasına göre, bu karar bp'nin portföyünü yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olarak görülüyor.

bp CEO'su Meg O'Neill, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'nin 100 yılı aşkın süredir şirket için bir "yuva" olduğunu ve gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirterek, "Kuzey Denizi, İngiltere'nin enerji sisteminin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak portföyümüzü odaklayıp sermayemizi en yüksek değerli fırsatlara yönlendirirken, Kuzey Denizi faaliyetlerimizin başka bir şirketin bünyesinde daha iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Denizi'ndeki iş kolunun, dünya çapında yetkin çalışanlara ve dayanıklı varlıklara sahip olduğunu kaydeden O'NEill, "Bu nitelikler, bu iş kolunun yeni bir sayfasını açmaya hazır yeni bir şirketi çekebilir. Biz, bu değeri takdir eden bir sonuç arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, Kuzey Denizi'nde 5 farklı hubta faaliyete devam ederken, 1100 kişiyi istihdam ediyor ve günlük yaklaşık 100 bin varil petrol ve gaz üretimi gerçekleştiriyor.

Son aylarda Kuzey Denizi'nde daha fazla sondaj yapılmasına izin verilip verilmeyeceği konusu siyasi açıdan tartışmalı hale geldi. Çevre aktivistleri İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin Kuzey Denizi'nde daha fazla sondaja izin veren planlarına karşı çıkıyor.

İngiltere'nin Başbakanı Andy Burnham, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Denizi'nde daha fazla petrol çıkarılmasına ilişkin izin için sinyal verdi ancak bu konudaki belirsizlikler sürüyor.

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