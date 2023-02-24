Enerjisa 2022-25 arasında yıllık yüzde 30-40 büyüme bekliyor
Enerjisa, faaliyet gelirlerinde 2022-25 arasında yıllık yüzde 30-40 büyüme bekliyor.
Enerjisa, faaliyet gelirlerinde 2022-25 arasında yıllık yüzde 30-40 büyüme bekliyor.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında iki temel performans göstergemiz olan Faaliyet Gelirleri ve Baz Alınan Net Kar'a ilişkin orta vadeli beklentilerimiz Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında aşağıda sunulmuştur:
Faaliyet Gelirleri 2022-2025 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı: %30-40
Baz Alınan Net Kar 2022-2025 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı: %25-35
Not: Bileşik Yıllık Büyüme Oranı, bahsi geçen dönemdeki ortalama büyüme oranını ifade etmektedir."