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Enerjisa 2022-25 arasında yıllık yüzde 30-40 büyüme bekliyor

Enerjisa, faaliyet gelirlerinde 2022-25 arasında yıllık yüzde 30-40 büyüme bekliyor.

Haber Merkezi
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Enerjisa, faaliyet gelirlerinde 2022-25 arasında yıllık yüzde 30-40 büyüme bekliyor.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında iki temel performans göstergemiz olan Faaliyet Gelirleri ve Baz Alınan Net Kar'a ilişkin orta vadeli beklentilerimiz Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında aşağıda sunulmuştur:

Faaliyet Gelirleri 2022-2025 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı: %30-40

Baz Alınan Net Kar 2022-2025 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı: %25-35

Not: Bileşik Yıllık Büyüme Oranı, bahsi geçen dönemdeki ortalama büyüme oranını ifade etmektedir."