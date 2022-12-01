Enerjisa, Akhisar rüzgar santralini satın aldı
Enerjisa, Akhisar rüzgar enerjisi santralinin satın alımını tamamladı.
Sabancı Holding'in yarı yarıya ortak olduğu Enerjisa Elektrik Üretim, Akhisar rüzgar enerjisi santralinin satın alımını tamamladı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada 55 megawatt (MW) kurulu güçteki santralin satın alım tutarı belirtilmedi.
Akhisar santrali, Enerjisa Üretim tarafından satın alınmadan önce Yırcalı Grubu'na ait olan Karesi Enerji altında faaliyet gösteriyordu.
Enerjisa Üretim bu satın almayla birlikte kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini 332 MW'ye yükseltti.
Şirket yatırım sürecinde bulunan 1.000 MW büyüklükteki YEKA projesinin tamamlanmasının ardından rüzgar enerjisi kurulu gücünü 2026 yılında 1.332 MW'ye yükseltmeyi, yani üretim portföyünün yüzde 57'sini rüzgardan oluşturmayı hedefliyor.