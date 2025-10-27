Enerjisa’ya 340 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı finansman

Enerjisa Enerji, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası (FMO) ve Finance in Motion – Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile toplam 340 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında uzun vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı finansman anlaşması imzaladı. Şirketten yapılan açıklamada anlaşmanın, Türkiye’nin elektrik dağıtım sektöründeki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı finansman olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Açıklamaya göre 6 yıllık uzun vadeli finansman ile Enerjisa Enerji’nin görevli dağıtım şirketleri AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ’ın hizmet verdiği 14 ildeki elektrik enerjisi altyapısının güçlendirilmesi ve şebeke modernizasyonu hedeflenirken; özellikle de depremden etkilenen bölgelerde şebeke yatırımlarına odaklanılacak. Dağıtım iş kolunun yanı sıra, hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj operatörü Eşarj’ın şarj ağının genişletilmesi için de bu finansman kullanılacak.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar; uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan iş birliğinin, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine duyulan güveni yansıttığını belirterek, “Bu anlaşma, Enerjisa Enerji’nin yeni enerji çağında sorumluluk üstlendiğinin bir göstergesidir. Biz enerjiyi yalnızca bir kaynak değil, kalkınmanın ve toplumsal gelişimin ana unsuru olarak görüyoruz. Başta Toroslar bölgesinde olmak üzere hizmet verdiğimiz her şehirde yürüttüğümüz altyapı ve şebeke modernizasyon projeleriyle daha dirençli, akıllı ve verimli bir enerji sistemi inşa ediyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve Eşarj’a ait elektrikli araç şarj altyapımızla ülkemizin düşük karbonlu geleceğine katkı sunarken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz bu uzun vadeli iş birlikleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne ivme kazandırıyoruz. Şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.