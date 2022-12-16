Enerjisa Enerji, sözleşme ve faturayı dijitale taşıdı

Enerjisa Enerji, müşterilerinin ve kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmeye devam ediyor. Şirket, dijital dönüşüm modeli olan ve hayata geçirdiği E-ternal’ın ardından elektrik enerjisi satışında Dijital Sözleşme ile Satış ve Dijital Fatura projesine imza attı.

Enerjisa Enerji, dijital sözleşme ile satış projesi olan Dijital E.A.S.Y. ile aktif satış kanallarına ek olarak hizmet verdiği tüm bölgelerde tüketicilerine yönelik enerji enerjisi satış sürecini dijitalleştirdi.

Güvenirliği artırmak için NFC teknolojisi ile satış süreçlerinde entegrasyonu sağlayan Enerjisa Enerji, Dijital E.A.S.Y. ile satış sözleşmesinin sadece bir SMS onayı ile kurulmasını gerçekleştirirken, sözleşme şartlarının incelenmesi, müşteri bilgilerinin kontrol edilmesi, arşiv sürecinin tamamen dijitalleştirilmesi ile satış süreçlerini hızlandırdı.

Bununla birlikte sözleşme kurumlarında satış sürecinden kaynaklı müşteri şikayetlerinin toplam başvuru içindeki payında ortalama yüzde 43 düşüş sağlandı. Sözleşme basım, arşivleme, lojistik gibi operasyonel maliyetlerde ise yüzde 85 tasarruf sağlandığı görüldü.

Enerjisa Enerji, Dijital E.A.S.Y. Projesi ile Sardis Ödülleri’nde Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi kategorisinde Altın Sardis, Uluslararası Titan Business Awards’ta ise iki farkı kategoride bir platin bir de altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca dijital sözleşme uygulamasını da hayata geçiren Enerjisa Enerji, toplamda 7 ton kağıt kullanımının ve 28 ton karbon salımının önüne geçti.