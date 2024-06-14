Enerjisa Enerji ve Sabancı Üniversitesi'nden iş birliği

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji ile Sabancı Üniversitesi, sürdürülebilir kampüs uygulaması için bir araya geldi. Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi' kapsamında sunduğu çözümlerden Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine örnek bir uygulamasını bu kez Sabancı Üniversitesi'nde hayata geçirdi. Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulumu ve işletmesinin yanı sıra santralin yüksek performans ile çalışmasına destek olması için sözleşme süresi boyunca bakım, onarım ve sürekli izleme hizmeti de Enerjisa Enerji tarafından sağlanacak.

"Eğitim ve enerji sektörünün önde gelen iki kurumu öz tüketimini karşılayacak santraller kurdu"

Eğitim ve enerji sektörünün önde gelen iki kurumu, sürdürülebilirliği merkezine alarak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve dolayısıyla karbon sıfır hedefine ulaşmasına destek olabilmek adına üniversitenin öz tüketimini karşılayacak santralleri kurdu. Bu sayede GES projeleri ile kampüsün enerji tüketiminde tasarruf sağlanırken, karbon salımı azaltılarak yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilecek. Aynı kampüste daha önce devreye alınan enerji verimliliği uygulaması olan kojenerasyon santrali ve yüzde yüz Enerjisa Enerji iştiraki olan Eşarj elektrikli araç şarj istasyonları ile sürdürülebilir ve tasarruf odaklı uçtan uca çözümlerle yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırılmış olacak.

Şirket, ilk kez 2015 yılında Sabancı Üniversitesi içerisinde kurulan kojenerasyon santrali ile enerji verimliliği konusunda iş birliği oluşturmuştu. Ardından Eşarj ile üniversite kampüsünün içerisinde elektrikli şarj istasyonu kurulmuştu.

Kampüs binalarının çatılarında yıllık yaklaşık 1.450 MWh temiz enerji üretilecek

Şirket, kampüste kurduğu GES ile yıllık yaklaşık 1.450 MWh temiz enerji üretecek. Bu sayede yıllık 945 tonun üzerinde karbon salımı engellenerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanacak. Hayata geçirilen GES projesi ile tesisin 25 yıllık sürede ortalama 34 bin MWh yenilenebilir enerji üretmesi beklenirken, 9 farklı çatıya kurulan GES'ler ile üniversitenin yıllık enerji tüketimi desteklenecek.

“Bugün, iklim değişikliği nedeniyle dünya ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya"

Sürdürülebilirlik yolculuklarındaki hedeflerine ulaşmak, fark oluşturmak ve topluma örnek olmak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Enerjisa Enerji'nin CEO'su Murat Pınar, “Bugün, iklim değişikliği nedeniyle dünya ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Karbon salımını azaltmazsak beslenmeden soluduğumuz havaya kadar, temel yaşam kaynaklarımızın neredeyse hepsine ulaşmamamız daha da zorlaşacak. Bir an önce yenilenebilir enerji dönüşümünü gerçekleştirerek doğayı korumak ve iklim krizine dur demek için aksiyon almalıyız. Enerjisa Enerji olarak biz, yenilenebilir enerji teknolojisi yatırımlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve gelecekte elektriğin büyük bölümünün yenilenebilir enerjiden üretileceği aşikar. İklim değişikliği ile mücadelede elimizi taşın altına koyarak, ‘Daha İyi Bir Gelecek' için çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik anlayışımızı ve bütünsel bakış açımızı, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizin aydınlık yarınlarına, üniversite kampüslerine taşımış olduk. Sabancı Üniversitesi ile iş birliğimiz, sürdürülebilirlik amacımıza katkı sağlaması açısından hepimiz için mutluluk verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ederim” dedi.

"Net Sıfır' hedefine ulaşılması yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz"

Sabancı Üniversitesi'nin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı alanında da öncülük yaptığını vurgulayan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de "Üniversitemizde sürdürülmekte olan uluslararası ölçekteki başarılı bilimsel araştırma çalışmalarının, hepimizin günlük yaşamına doğrudan yansımasının bir örneği olarak, bu projenin hayata geçirilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite olarak, her zaman bilimsel araştırmaların topluma ve ekonomiye katkısını birinci öncelikle ele alıyoruz. Bu bağlamda, kampüsümüzdeki binaların önemli bir kısmının çatılarında Enerjisa Enerji iş birliği ile kurulan bu santralin, benzer çalışmalar için de bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda, kampüsümüzün enerji gereksiniminin önemli bir bölümünün sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması ve "net-zero" hedefine ulaşılması yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ve tüm çalışanlarımız, sürdürülebilir enerji alanında öncülük yapan bir kampüste çalışıyor olmaktan gurur duyacaklardır" dedi.