Enerjisa Enerji, yılın ilk 6 ayında faaliyet gelirlerini yüzde 9 artırdı

Türkiye'nin elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk yarısında yatırım odaklı büyüme stratejisini başarılı bir şekilde devam ettirerek güçlü finansal sonuçlar elde etti.

Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON’un ortaklığıyla Türkiye’nin enerji altyapısındaki dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüren Enerjisa Enerji, yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin enerji altyapısına katkı sağlamaya devam ediyor.

2025 ilk 6 aylık finansal sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaşan Enerjisa Enerji, faaliyet gelirlerini reel olarak yaklaşık % 9 oranında artırarak güçlü bir büyüme sağladı. Bu büyüme, özellikle elektrik dağıtım iş kolundaki güçlü artışla desteklendi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş tarafından yapılan dijitalleşme ve akıllı şebeke yatırımları, şirketin toplam faaliyet gelirine %83 katkı sağladı. Enerji verimliliğini artırmayı ve ülkemize doğrudan fayda yaratmayı amaçlayan şirket, finansal performansını iyileştirmeye devam ediyor.

Tüm iş kollarında pazar lideri konumunu koruyor

Perakende satış segmentindeki müşteri deneyimini merkeze alan ve satış yetkinliğini artıran teknoloji odaklı yatırımlar kesintisiz şekilde sürdürülürken, bu segmentteki brüt kar artışı ile taçlanıyor. Şirket’in gelişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili yanıt verme yeteneği, pazar lideri olma başarısında önem arz ediyor. Müşteri Çözümleri iş kolunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarında hizmet veren Enerjisa Enerji, hisselerinin tamamına sahip olduğu Eşarj markası ile e-mobilite sektöründe en fazla hızlı şarj istasyonlarına sahip şirketlerden biri olmaya devam ediyor.

Enerji altyapısına 21-24 milyar TL yatırım

Enerjisa Enerji, 2025 yılına dair öngörülerini tam olarak onaylayarak, güçlü operasyonları sayesinde finansal sağlamlığını sürdürmeyi öngörüyor. Bu kapsamda şirket, faaliyet gelirlerini 52-57 milyar TL aralığına artırmayı hedefliyor. Ayrıca, 21-24 milyar TL arasında yatırım yapmayı ve yıl sonuna kadar Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı’nı 80-90 milyar TL seviyesine çıkarmayı bekliyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda yatırımlarına devam etmeyi ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyor. Bu yatırımlar, sadece Enerjisa Enerji’nin finansal büyüklüğüne katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam edecek.

“Enerji geleceğini yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri güvence altına alan yatırımlarla kuruyoruz”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken yatırım odaklı büyüme stratejisinin Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandıran, toplumsal faydayı artıran ve gelecek nesillere güçlü bir enerji altyapısı bırakmayı hedefleyen vizyonuna hizmet ettiğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Türkiye’nin enerji geleceği, yalnızca bugün attığımız adımlarla değil, on yıllar sonrasını güvence altına alan stratejik yatırımlarla şekillenecek. Enerjisa Enerji olarak biz, sadece altyapı yatırımları yapan bir enerji şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin enerji dönüşümünün omurgasını inşa eden bir aktörüz. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi merkezine alan yatırım stratejimiz; akıllı şebekeler ve yenilikçi çözümler ile sadece Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesimi için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir enerji altyapısı oluşturuyor. Enerji, yalnızca ekonomiyi değil, sosyal refahı da dönüştüren stratejik bir güç. Bu nedenle yatırımlarımızı, geleceğin Türkiye’sinde enerji güvenliğini sağlayan, çevreye duyarlı ve toplumsal fayda yaratan projeler üzerine kuruyoruz. Bizim vizyonumuz, Enerjisa Enerji’yi bir şirket olmanın ötesine taşıyarak, Türkiye’nin enerji dönüşümünde liderlik ederken gelecek nesillere daha güçlü, sürdürülebilir ve adil bir enerji ekosistemi bırakmaktır.”

Ulbrich: Bu güçlü büyüme, yatırımlarımızın doğruluğunu ve finansal istikrarımızı gösteriyor

2025 yılı ilk yarısında, gösterilen performansla, makroekonomik baskılara rağmen stratejik yatırımlarndan güçlü getiriler elde ettiklerini belirten Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “Net finansal borç, son 12 aylık faaliyet geliri oranı ve disiplinli borç yönetimi sayesinde 1,0x seviyesinde düşük kalmaya devam etti. Ayrıca, operasyonel performanstaki iyileşme ve enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması da bu sonucu destekledi. Bu güçlü büyüme ile uzun vadeli sürdürülebilir hedeflerimiz ve tüm mali yıla ilişkin ortaya koyduğumuz öngörülerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Faiz oranlarındaki beklenen düşüşün, şu anda gecikmeli olsa da gelecekte performansımızı daha da desteklemesi ve güçlendirmesini öngörüyoruz. 2026 yılında ekonomik büyüme ve karbon-nötr enerji sistemine geçiş için hayati öneme sahip elektrik dağıtım şebekelerine yatırımları teşvik eden destekleyici politikaların uygulanmasına devam etmesini beklemekteyiz” dedi.