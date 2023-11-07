Enerjisa Enerji’den 9 ayda 9 milyar liralık yatırım

Enerjisa Enerji, 30 Eylül 2023 tarihli mali tablolarını kamuoyuna açıkladı. Enerjisa Enerji, 2023 yılının ilk dokuz ayında konsolide faaliyet gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 15 milyar 949 milyon TL’ye, baz alınan net karını ise yüzde 69 artırarak 4,3 milyar TL’ye çıkardı.

İlk dokuz aylık sonuçları değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda karlı yatırımlarımızla ilerlemeye devam ediyoruz. Dağıtım ağı, müşteri çözümleri ve Eşarj alanlarında yaptığımız toplam yatırım yılın ilk dokuz ayında 9 milyar TL’ye ulaştı. Bundan sonra da topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich ise, “Güçlü operasyonel ve finansal performansımızı bu dönem de koruyarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ettik. 2023 yılı için müşteri çözümleri de dahil olmak üzere yatırım planımız ile uyumlu olarak hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023 yılının başında meydana gelen deprem felaketinde elektrik arz güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla pek çok önemli projeyi yürüten dağıtım ekibimizle gurur duyuyorum. Sürdürülebilir stratejimiz sayesinde yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 69 oranında artışla 4,3 milyar TL baz alınan net kâr elde ederken, uzun vadeli faaliyet gelirleri ve baz alınan net kar beklentilerimize bağlı kalıyoruz.” şeklinde konuştu.