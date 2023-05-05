Enerjisa Enerji’den ilk çeyrekte 3,7 milyar liralık gelir

Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, ilk çeyreğe ilişkin mali tablolarını açıkladı. Buna göre, Enerjisa Enerji’nin şebeke yatırımları yılın ilk çeyreğinde 976 milyon lira oldu. Aynı dönemde konsolide faaliyet gelirleri yıllık bazda yüzde 41 büyüyerek 3 milyar 764 milyon liraya ulaştı.

Rakamları değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, bağlı ortaklığı Eşarj'ın Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için büyümeye devam ettiğini belirterek, "Ülke çapında toplam halka açık şarj istasyonu sayımız 548’e, şarj soketi sayımız ise 1030’a ulaştı. Hedefimiz 81 ilde 1000’in üzerinde şarj istasyonu ağına ulaşmak. Bundan sonra da istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü Michael Moser ise, şirketin net finansal borcunun faaliyet gelirlerine oranının tarihi düşük seviyeye indiğini ve baz alınan net karın söz konusu dönemde 551 milyon lira olduğunu aktardı.