Enerjisa Enerji'den tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı

Enerjisa Enerji, KAP’a yaptığı açıklama ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarına devam etmesine ve güçlü finansal yapısına duyulan güveni pekiştirmesine olanak sağlayan rekor bir tahvil ihracını daha duyurdu.

Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 Milyar 250 Milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracıyla Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarafından ihraç edilen tüm zamanların en büyük tahvil ihracına imza atmış oldu. Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 Milyar 935 Milyon TL’ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak enerji dönüşümünde öncü rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu sene ikinci kez tahvil ihracı rekoru Enerjisa Enerji’nin

Enerjisa Enerji, geçtiğimiz şubat ayında tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekoruna 4 milyar 800 milyon TL ile bir kez daha ulaşmıştı. Şirket, 5 Milyar 250 Milyon TL’lik bu tahvil ihracı ile birlikte bu seneki rekorunu tazelemiş oldu.

"Sadece bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz"

Daha İyi Bir Gelecek için Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön verenlerden olmayı hedeflediklerinin belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin ihtiyacı olan enerji dönüşümü; daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmek anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz” dedi

“Piyasaların ve yatırımcıların, Enerjisa’ya güveninin göstergesi”

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, gerçekleştirilen rekor tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Enerjisa Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz 5 Milyar 250 Milyon TL tutarındaki, 726 gün vadeli bu işlem ile birlikte, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu sene içerisinde ikinci defa kırmış bulunuyoruz. Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir” dedi.

“Yeni tahvil ihracı ile rekor tazeledik”

Türkiye elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektöründe lider konumda bulunan Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı tahvil ihracı yaparak birçok ilke imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Enerjisa Enerji ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız” dedi.