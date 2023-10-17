Enerjisa Enerji’ye ‘Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü’

Daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji, Türk sermaye piyasalarıyla finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve GFC Media Group tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödüllerinde ‘Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü’nün kazananı oldu.

Finans sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen, yurt içi ile yurt dışından 250’yi aşkın finans kuruluşu, yatırım fonu, hukuk, danışmanlık ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı 2023 Türkiye Bonds & Loans ödüllerinde Enerjisa Enerji, Temmuz 2023'te Türkiye'nin finans sektörü dışında en büyük ihracını gerçekleştiren 3,1 milyar TL tutarında iki yıl vadeli tahvil ihracıyla ödülün sahibi oldu.

Finansman anlaşmalarının gerek enerji sektörünün gerekse de altyapı yatırımlarının büyümesinde önemli rol oynadığının altını çizen Enerjisa Enerji Finans Başkanı (CFO) Dr. Philipp Ulbrich, “Enerjisa Enerji olarak zorlu koşulların şekillendirdiği bir yılda gerekli tüm yatırımlarımızı finanse etme başarımızın saygın jüri tarafından ödüllendirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle yaşadığımız deprem afeti sonrasında, Toroslar EDAŞ ile hayata geçirdiğimiz büyük çaplı yatırımları finans sektöründeki güçlü ortaklıklarımız sayesinde de gecikmeden gerçekleştirebildik. Enerjisa Enerji olarak güçlü bilançomuz ve önemli tahvil ihraçlarımız ile finansal piyasaların daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz.” dedi.