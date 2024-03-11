Enerjisa, ortaklarına kâr payı dağıtmayı planlıyor

Enerjisa, ortaklarına 2023 yılı için pay başına net 2,511 TL nakit kar payı ödenmesi planlıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu kar payının 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesini önerecek.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan net konsolide kardan:

3.366.897.331,42 TL baz alınan net kâr (istisnai kalemler hariç net kâr) üzerinden %97,87 kar dağıtım oranı ile 1 TL nominal pay başına 2,79 TL nakit temettü dağıtılmasına,

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan 4.423.808.287,49 TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere toplam 3.295.182.418,26 TL kâr payının (Brüt %279 Net %251) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,

Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmak üzere nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde tamamlanmasının önerilmesine karar verilmiştir.”