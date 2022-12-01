Enerjisa Üretim, Akhisar RES'i bünyesine kattı

Enerjisa Üretim, bünyesine kattığı Akhisar Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile hem portföyünü genişletti hem de kurulu gücünü artırdı. Balıkesir, Çanakkale, Dağpazarı ve Erciyes'teki toplam 4 rüzgar enerji santraliyle 277 megavat kurulu güce sahip Enerjisa Üretim, Manisa'da bulunan 55 megavatlık Akhisar RES ile birlikte rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 332 megavata, toplam kurulu gücünü ise 3 bin 727 megavata yükseltti.

Konuya ilişkin bilgi veren Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, “Hem ekonomi hem de temiz enerji konularında ülkemizin gücüne ve geleceğine katkı sağlamaktan dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Yenilenebilir enerji ile büyüme hamlemizin önemli adımlarından biri olarak Akhisar RES ile toplam kurulu gücümüzü 3 bin 727 megavata çıkardık ve zeytinlikler içerisinde yer alan, doğayla iç içe bir santrali bünyemize kattık. Santralimiz, merkezi kontrol odamız olan Senkron'dan da işletilecek. Bu yeni yolculuğun hem şirketimiz hem de aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz. 5 bin megavatı aşması planlanan kurulu güç hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.