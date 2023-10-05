Enerjisa Üretim, Balıkesir RES'te kapasite artışına gitti

Enerjisa Üretim'den yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağı yatırımla 5 bin megavat kurulu güç hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 3 yıl içinde en az 150 megavat hibrit güneş enerjisi santrali yatırımıyla bu amacına ulaşmayı ve de Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

YEKA-2 kapsamında temiz enerji yatırımlarında önemli bir atılıma imza atan şirket, son olarak Balıkesir'de bulunan Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali'nde, halihazırda 143 megavat kurulu güçle hizmet veren güneş enerjisi yatırımını 11,88 megavatlık ek kapasite ile büyüttü.

Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali'nde 52 adet rüzgar türbini ve 22 bin 200 adet 535 vat gücünde çift yüzlü (bifacial) güneş paneli yer alıyor.

Öte yandan yıllık 549,2 GWh üretim kapasitesine sahip rüzgar santrali, güneş enerjisi santralinin hibrit şekilde hayata geçmesi ile toplamda yıllık 568,3 GWh üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket, Balıkesir RES, Çanakkale RES, Akhisar RES, Erciyes RES ve Dağpazarı RES gibi faal tesislerin yanı sıra YEKA-2 kapsamında devreye alınacak yatırımları da 3 yıl içinde tamamlamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim'in Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, şirketin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedefleri ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"1000 megavatlık YEKA-2 projelerinin de tamamını üstlendik. Türkiye'nin enerjideki gelecek hedeflerine önemli katkı sunacak bu santraller için 1,2 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Mevcut üretimimizin yüzde 60'a yakını yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Bunu kısa sürede yüzde 60'ın üzerine çıkaracağız. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde bu santrallerin çok önemli bir kısmını hayata geçirmek ve toplam kurulu gücümüzü 5 bin megavat üstüne taşımak."