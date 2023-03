Enerjisa Üretim, Werover ile HES için su altı ölçüm robotu geliştirdi

Takip Et

Enerjisa Üretim, hidroelektrik santrallerindeki su altı operasyonlarında zaman ve büyük ölçüde su tasarrufu sağlamanın yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indiren ‘Hydrov Profiler robotik teknolojisini’ devreye aldı.

Konuya ilişkin Enerjisa Üretimden yapılan açıklamada, su altı ölçüm robotu ile hidroelektrik santrallerinin su altında kalan bölümlerini ve tünellerini kapsayan operasyonlarını hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği ifade edildi. Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “İleri teknolojik kamera sisteminin yanı sıra deniz radarları ile (sonar) donatılmış olan Hydrov Profileri, aynı zamanda bir denizaltı mantığıyla çalışıyor. Robotun üzerinde bulunan 360 derecelik sonar sayesinde görüşün sıfır olduğu durumlarda bile tünel yüzeyi net bir biçimde görüntülenebiliyor. Böylece yapıda hasar ya da göçme varsa boşaltma işlemi yapılmaksızın tespit edilebiliyor. 450 metre derinliğe kadar dalış yapabilen, 8 – 12 saat aralığında su altında kalabilen Hydrov Profiler'ın eşsiz özelliklerinden biri de sahada karşılaşılan problemlere kısa zamanda müdahale şansı tanıyan kompakt yapıdaki batarya beslemeli sisteme sahip olması. Hydrov Profiler, su altı ölçüm robotu ile her 1 kilometrelik çalışmasında yaklaşık 27 bin metreküp su tasarrufu sağlıyor."

Teknoloji tabanlı bir takip ve ölçüm sistemine kavuşmuş olduk”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, enerji alanında işleyişin ve üretimin zamanlamasına uygun çözümler geliştirmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Start – up olan Werover ile geliştirdiğimiz Hydrov Profiler aslında denizaltı mantığıyla çalışan ve yüksek teknolojiyle donatılmış bir su altı robotu. Bu proje her iki şirkete de inovasyon, araştırma ve geliştirme kültürü kazandırdı. Hydrov Profiler sayesinde hidroelektrik santrallerimizde uzunluğu 14 kilometreye ulaşan tünellerin, ya da 300 metre derinliği olan bacaların incelenmesi için çok ciddi bir zaman ve iş gücü gerektiren, suyun tümüyle boşaltılmasını gerekli kılan eski uygulama yerine çok daha hızlı, güvenli ve teknoloji tabanlı bir takip ve ölçüm sistemine kavuşmuş olduk. Diğer taraftan tümüyle yerli üretim olan bu teknolojinin geliştirilmesi aşamasında Werover ile kurduğumuz sinerji her iki şirketin bilgi birikimi yönünden önemli kazanımlar elde etmesini sağladı. Bu açıdan hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok değerli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."