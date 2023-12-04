Enerjisa Üretim’den Microsoft ile inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı işbirliği

Elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, teknoloji devi Microsoft ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) yenilenebilir enerji üretimine ilişkin inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik amaçlı işbirliği anlaşması imzaladı.

Dubai, BAE'de düzenlenen 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28) imzalanan anlaşma ile Enerjisa Üretim ve Microsoft, Yapay Zeka, GenAI, Copilot, Microsoft Sustainability Manager, Dynamics Assets Management, Managed IT ve OT Security gibi ileri teknolojilerin potansiyelinden yararlanmak için bir iş birliği gerçekleştirecek.

Bu iş birliği aynı zamanda Senkron Energy Digital Services’in dijital ürün ve hizmetlerinin pazara sunulmasını da kapsıyor.

Senkron Energy Digital Services, Microsoft ile ortaklık kuracak

Anlaşma kapsamında Senkron Energy Digital Services, AI destekli yenilenebilir enerji üretimi için Microsoft ile ortaklık kuracak. Söz konusu ortaklık, yeni teknolojiler ve iş modellerini geliştirecek olmakla birlikte her iki tarafın da endüstri ve teknolojide birbirinin güçlü yönlerinden yararlanmalarını sağlayacak.

Portföyünü AI destekli verimlilik, bakım ve OT güvenliği de dahil olmak üzere dijital enerji santrali yönetimi ile yöneten Enerjisa Üretim, daha sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek için bu ürünleri, hizmetleri ve bilgi birikimini Senkron Energy Digital Services aracılığıyla enerji şirketlerinin kullanımına sunacak. Senkron Energy, enerji sektörünün özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik küresel dönüşümünde aktif rol almak üzere Enerjisa Üretim bünyesinde kurulan ve merkezi Hollanda’da bulunan dijital odaklı bir şirket olarak hizmet veriyor.

İş birliği aynı zamanda, yenilenebilir enerji üretiminde verimliliği artırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir Generative AI tabanlı "OnePact AI" uygulamasının enerji sektöründe yaygınlaştırılmasını da içeriyor.

“OnePact AI” uygulaması, Enerjisa Üretim'in 20'den fazla enerji santralinde operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırmak amacıyla 40.000 veri noktasından toplanan, operasyonel verilerle birleştirilen ve ilişkilendirilen IoT verilerine erişmek ve bunları analiz etmek için Microsoft'un Azure OpenAI Hizmetini kullanıyor. "OnePact AI" ile kullanıcılar, operasyonel faaliyetleri için büyük veri ile doğrudan sohbet edebilmekte ve Microsoft Azure aracılığıyla enerji sektörüne yönelik özel çözümler sunmak için Senkron Energy'nin dijital becerilerinin yanı sıra Enerjisa Üretim'in sektör uzmanlığından yararlanmaktadır. "OnePact AI" ayrıca, talep ve arz yönetimi, dijital enerji santrali yönetimi ve bakımında verimliliği artırmaktadır.

Şirketler ayrıca emisyonlarını azaltmada veriye dayalı kararlar almalarını sağlamak ve AI destekli sürdürülebilir enerji üretimini ve karbon ticaretini daha da geliştirmek amacıyla bir Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) veri alanı oluşturmak için bir anlaşma imzaladı.

“Yeni bir dönemin kapılarını aralıyor”

İşbirliğine ilişkin konuşan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerjisa Üretim olarak Microsoft ile uzun zamandır farklı alanlarda iş birliklerimiz ve ortak çalışmalarımız oldu. Dijital Enerjisa Üretim vizyonumuz ve teknolojinin tüketicisi yerine üreticisi olma konumumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, enerji sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.''

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl de şunları ekledi: ''OnePact AI, GenAI destekli çözümlerle sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme yolunda attığımız büyük bir adım olup, bizi dijital işimizde Türkiye sınırlarının ötesinde küresel bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır. Enerji sektöründe operasyonel verimliliğin artırılması, enerji üretim modellerinin optimize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Enerji yönetimi, talep ve üretim tahmini, anomali tespiti ve bakım gibi konularda GenAI destekli çözümler, sektörün karşılaştığı zorlukların aşılmasında yenilikçi bir rol oynayacak. Senkron Energy Digital Services de enerji sektöründeki bilgi birikimini Microsoft Cloud üzerindeki teknik becerileriyle birleştirerek kısa sürede büyük işlere imza atmış oldu. Bu uygulama ve teknolojiler, sektördeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve tüm paydaşlar için yeni iş birliklerinin ve fırsatların kapısını açacaktır."

“Yapay zekayı kullanmaya olan taahhüdümüzün bir göstergesi”

Microsoft EMEA Başkanı Ralph Haupter iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada: “İklim değişikliği, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli sorunu ve üstesinden gelebilmek için hızlı, kolektif eylem ve teknik yenilik gerekiyor. Microsoft olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmeye ve paydaşlarımıza da bu konuda destek olmaya yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla ilerlemeyi hızlandırarak sürdürüyoruz. Enerjisa Üretim ile COP28'de duyurduğumuz bu ortaklık, sürdürülebilir yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek için yapay zekayı kullanmaya olan taahhüdümüzün bir göstergesi.” dedi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise şunları söyledi: “Bu doğrultuda Enerjisa Üretim ile iş birliğimizi güçlendirmekten, kendilerinin sürdürülebilirlik odaklı yeşil büyüme vizyonunu desteklemekten ve AI destekli yenilenebilir enerji çözümlerini gerek Türkiye’deki gerekse ülke dışındaki organizasyonlara sunmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Bulut, AI, Microsoft Sustainability Manager’ın yanı sıra uçtan uca IT ve OT güvenliğinin gücünden yararlanan bu ortaklığın, enerji sektöründe en yüksek uygulama standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Microsoft Türkiye olarak gerek AI platformumuz gerekse hizmetlerimiz ile müşterilerimizi ve toplumu olumlu etkilemeye kendimizi gerçek anlamda adadık.”