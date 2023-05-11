Enerjisa'dan 110 milyon dolarlık kredi anlaşması

Enerjisa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yedi yıl vadeli 110 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermayesini temsil eden paylarının yüzde 50'si dolaylı olarak şirketimize ait olan Enerjisa Enerji Üretim AŞ'nin (Enerjisa Üretim) Türkiye yenilenebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda; kurulu gücünü 51,6 MW artıracak yeni tamamen yenilenebilir enerji yatırımını ve 55 MW büyüklüğünde operasyonel rüzgar enerjisi santrali satın alımını finanse etmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yedi yıl vadeli 110 milyon dolarlık kredi sözleşmesini 11 Mayıs 2023 tarihinde imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2024 yılında tamamlanması planlanan yatırımlar sonucunda yıllık olarak yaklaşık 52 bin ton karbondioksit emisyonunun engellenmesinin hedeflendiği bildirildi.