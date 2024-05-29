Enerjisa'dan ilk çeyrekte 2,7 milyar lira net zarar

Bloomberght'nin haberine göre Enerjisa, ilk çeyrekte zarar açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 2 milyar 471 milyon lira zarar açıklamıştı.

Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 3 aylıkta 369,6 milyon TL olarak açıkladığı net kârını, geriye dönük, 2,47 milyar TL net zarar olarak düzeltti.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalırken esas faaliyet kârı yüzde 130 arttı.

Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 4 azaldı.