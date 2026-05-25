Enes Olgun: OXO Global'de sadece ürün değil, bir yolculuk sunuyoruz

Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren OXO Global, ürün odaklı yaklaşımı ve girişimcilik fırsatlarını birleştiren yapısıyla büyümesini sürdürüyor. Şirket kurucusu ve CEO’su Enes Olgun, markayı yalnızca bir satış organizasyonu olarak değil, “kaliteli ürün, girişimcilik ve topluluk kültürünü bir araya getiren bir yaşam markası” olarak tanımladı.

Olgun, OXO Global’in temel yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“OXO Global’i sadece ürün satan bir şirket olarak görmek eksik olur. Biz kaliteli ürünleri, girişimcilik fırsatını ve güçlü bir topluluk kültürünü bir araya getiriyoruz. Amacımız hem günlük yaşamda değer üreten ürünler sunmak hem de insanlara kendi işlerini kurabilecekleri bir sistem sağlamak.”

Sektördeki farklarını “ürün ve sistem dengesi” üzerinden açıklayan Olgun, sürdürülebilirliğe dikkat çekti:

“Doğrudan satışta ya sistem çok güçlü olur ya ürün. Biz ikisini birlikte kurmaya odaklanıyoruz. Uzun vadede güven inşa eden yapı budur.”

Şirketin ürün stratejisinin günlük yaşam ihtiyaçları üzerinden şekillendiğini belirten Olgun, wellness, kişisel bakım, temizlik ve yaşam stili kategorilerinde geliştirme yaptıklarını söyledi. Ona göre temel kriter yalnızca satış değil:

“Bir ürünün satılabilir olması yetmez; kullanıcıya dokunmalı, memnuniyet yaratmalı ve tekrar talep oluşturmalı.”

OXO Global’in hedef kitlesinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Olgun, hem tüketicilere hem de girişimcilere hitap ettiklerini belirtti. Girişimcilik tarafında ise ek gelir arayışında olanlardan profesyonel network marketing kariyeri hedefleyenlere kadar farklı profillerin sisteme dahil olduğunu söyledi.

Doğrudan satışa yönelik önyargılara da değinen Olgun, sektörün geçmişteki hatalı uygulamalar nedeniyle yanlış algılandığını belirtti:

“Önyargıların sebebi, üründen çok vaade dayalı yapılar oldu. Bizim yaklaşımımız net: merkezde ürün, şeffaf sistem ve emeğe dayalı kazanç.”

Şirketin kazanç modelinin emek ve organizasyon kurma üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Olgun, sistemin gerçek ticarete dayandığını ifade etti:

“Burada kazanç; ürün hareketi, ekip gelişimi ve sürdürülebilir satışa dayanır. Hayal değil, gerçek bir iş modeli sunuyoruz.”

OXO Global’in şirket kültürünü “aile, dayanışma ve gelişim” kavramlarıyla tanımlayan Olgun, eğitim ve liderlik süreçlerine verdikleri önemi de şu sözlerle açıkladı:

“Başarı sadece satış değil; liderleşmek, ekip kurmak ve gelişmektir. Bu yüzden eğitim, bizim için işin merkezindedir.”

Türkiye pazarını stratejik olarak çok önemli gördüklerini belirten Olgun, tüm şehirlerde geniş bir yayılım hedeflediklerini ifade etti. OXO Global’in yalnızca Türkiye merkezli değil, global vizyonla hareket eden bir marka olduğunu vurgulayan Olgun, bugüne kadar 150’den fazla ülkeye ürün gönderimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Olgun, uluslararası büyüme planlarını ise şu sözlerle anlattı:

“Bugün dünyanın farklı noktalarına ürün ulaştıran, birçok ülkeden talep alan bir markayız. Şu ana kadar 150’den fazla ülkeye ürün gönderimi gerçekleştirdik. Bu bizim için sadece ticari bir başarı değil, markamızın global ölçekte karşılık bulduğunu gösteren çok önemli bir işaret.”