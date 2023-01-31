Enflasyona rağmen McDonald's satışları, kar tahminlerinin zirvesinde

Daha yüksek menü fiyatları ve müşteri sayısı, Salı günü açıklanan McDonald's Corp'un (MCD.N) üç aylık karını ve satışlarını Wall Street tahminlerinin üzerinde artırdı, ancak hamburger zincirinin enflasyonun 2023'te marjları baskılayacağı uyarısı üzerine hisseler düştü.

ABD'de hamburger zincirinin hisseleri, son 12 ayda yaklaşık yüzde 6 kazandıktan sonra yaklaşık yüzde 2,6 düşerek 263,84 dolar oldu.

Yatırımcılar, tüketicilerin harcamalarını kıstığına dair herhangi bir işaret için McDonald's gibi öncüleri izliyor.

Tüketici talebi, Federal Rezerv'in parasal sıkılaştırmasının ABD ekonomisini bir durgunluğa neden olmadan soğutmaya yardımcı olup olmayacağını belirlemede kilit rol oynayan bir veri olarak görülüyor.