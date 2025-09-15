Enka İnşaat, Fransız enerji devi Total ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Enka İnşaat, Irak’ın Basra bölgesinde ham petrol ve doğalgaz işleme tesisi kurmak üzere Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile 1 milyar doları aşan bir anlaşma imzaladı.

Irak Başbakanlığı’ndan açıklama yapıldı

Irak Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tesisin günlük 210 bin varil ham petrol ve yaklaşık 4,6 milyon metreküp doğalgaz işleme kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Enka’nın KAP’a bildirdiğine göre, TotalEnergies ile imzalanan proje, üç yıldan kısa sürede faaliyete geçirilecek şekilde planlanıyor.

Enka, geçen ay 'Dünyanın En Değerli 50 İnşaat Şirketi' arasına Türkiye'den giren tek şirket olmuştu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede Avrupa, Asya ve Amerika’dan devler dikkat çekmişti. İlk beşte Fransa, Hindistan, ABD ve İspanya’dan şirketler yer almıştı.