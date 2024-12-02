Enka İnşaat, Gürcistan'dan 383,2 milyon dolar tazminat alacak

Enka İnşaat Gürcistan'da proje feshi dolayısıyla tazminat alacak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesiyle ilgili sözleşmenin iştiraki ENKA Renewables LLC firması tarafından feshine ilişkin devam eden uluslararası tahkim süreci tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada şirketin iştirakinin sözleşmeyi haklı feshettiğine karar verilerek Gürcistan hükümetinin faizleriyle birlikte iştirake yaklaşık 383,2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.