  Enka İnşaat'tan 158,5 milyon dolarlık sözleşme
Enka İnşaat'tan 158,5 milyon dolarlık sözleşme

ENKA İnşaat, Mozambik'te 456 megavat kapasiteli enerji santrali projesi için 158,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Enka İnşaat'tan 158,5 milyon dolarlık sözleşme
ENKA İnşaat, Mozambik’te üstleneceği enerji santrali projesine ilişkin yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, Central Térmica de Temane S.A. (CTT) ile 456 megavat kapasiteli enerji santralinin inşaat işleri ve ilgili hizmetlerini kapsayan 158,5 milyon dolarlık bir sözleşme yaptığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Anlaşma kapsamında projenin 23 ayda tamamlanması planlanıyor.

