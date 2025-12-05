Enka İnşaat'tan 158,5 milyon dolarlık sözleşme

ENKA İnşaat, Mozambik’te üstleneceği enerji santrali projesine ilişkin yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, Central Térmica de Temane S.A. (CTT) ile 456 megavat kapasiteli enerji santralinin inşaat işleri ve ilgili hizmetlerini kapsayan 158,5 milyon dolarlık bir sözleşme yaptığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Anlaşma kapsamında projenin 23 ayda tamamlanması planlanıyor.