Ennag, Lg Energy Solution’in Türkiye’deki ilk resmi distribütörü oldu

Ennag’ın Kurucusu Erman Toprak Türkiye’de yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırma hedeflerinden şöyle bahsediyor; “Ennag olarak; sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarına yönelik teknolojik ürün çeşitliliği ve kapsamlı hizmet anlayışımızla daha iyi bir gelecek için buradayız. Her geçen gün artan enerji ihtiyacı ve yükselen şebeke maliyetleri, depolamalı güneş enerjisi sistemlerine olan ilgiyi artırıyor. Depolanan elektriğin daha değerli hale geldiği bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bu doğrultuda pazar lideri LG Energy Solution ile heyecan verici bir ortaklık kurduk. LG’nin tüm dünyada yüksek teknolojiyle ürettiği hem endustriyel hem de evsel bataryaları artık Türkiye pazarında tanıtmak ve dağıtımını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

"Türkiye bizim için son derece önemli bir pazar"

LG Energy Solution bölge satış yönetisi Emre Kuyumcu ise; “Türkiye bizim için son derece önemli bir pazar. LG Energy Solution olarak, burada büyük bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Teknolojiye yoğun şekilde yatırım yapan ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir şirket olan Ennag ile yaptığımız distribütörlük anlaşmasının, Türk pazarındaki hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu ortaklık sayesinde, ileri teknolojiye sahip enerji depolama çözümlerimizi Türkiye’de etkin bir şekilde tanıtma ve sürdürebilir enerji çözümlerine olan artan ihtiyacı karşılama imkânı bulacağız” açıklamasında bulundu.