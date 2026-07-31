Enpara Bank’ın aktif büyüklüğü 301,8 milyar TL’ye ulaştı

2012 yılından bu yana yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla masrafsız bankacılık hizmetleri sunan Enpara Bank, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Enpara Bank, 2026 yılının ilk yarısında 10,8 Milyar TL net faiz geliri elde etti. Faaliyet brüt kârı 16,2 milyar TL’ye, vergi öncesi kârı ise 5,4 Milyar TL’ye ulaştı. Banka, yılın ilk altı ayında 3,9 Milyar TL net dönem kârı açıkladı. Enpara Bank’ın 2026 yılının ilk yarısındaki özsermaye karlılık oranı ise %37.7 olarak gerçekleşti.

Enpara Bank’ın toplam müşteri sayısı da büyümeyi sürdürdü. 2025 yıl sonunda 8,6 milyon olan müşteri sayısı, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 6 artarak 9,2 milyona yükseldi.

Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, “2026 yılının ilk yarısında güçlü bilanço yapımızı korurken aktif büyüklüğümüzü 300 Milyar TL’nin üzerine taşıdık. Kredi hacmimizde, müşteri mevduatlarımızda ve özkaynaklarımızda kaydettiğimiz büyüme, müşterilerimizin Enpara Bank’a duyduğu güvenin finansal sonuçlarımıza yansımasını ortaya koyuyor. Müşteri odaklı ve verimli çalışma kültürümüz sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir özsermaye karlılık oranı elde etmemizi sağladı. Bu dönemde ürün ve hizmet yelpazemizi de genişlettik. Bireysel müşterilerimize yeni yatırım ve sigorta ürünlerimizi, KOBİ müşterilerimize ise taksitli ticari kredi ürünümüzü sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de müşteri odağımızdan taviz vermeden, müşterilerimize gerçek fayda sağlayacak olan yeni ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemizi devam ettireceğiz. Enpara Bank’a güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.