2012 yılında QNB Türkiye bünyesinde faaliyete başlayan ve Ağustos-Eylül 2025 döneminde gerçekleştirdiği kısmi bölünme işlemi ile QNB Türkiye’den ayrılarak yoluna bağımsız bir dijital banka olarak devam eden Enpara, dijital bankacılıkta açık ara liderlik konumunda bulunurken, Türkiye’deki özel mevduat bankaları arasında da ilk 10 içinde yer aldı.

Enpara Bank, 30 Eylül 2025 itibarıyla, bankaların 9 aylık solo finansal tablolarına göre, özel mevduat bankaları arasında toplam aktiflerde 10. sırada, bireysel kredilerde 7. sırada ve toplam müşteri mevduatında ise 8. sırada yer aldı.

Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, “Bankamızın dijital bankacılık alanındaki öncü ve lider konumunu korumak, bugüne kadar olduğu gibi müşteri memnuniyeti odağı ve yenilikçi yaklaşımlarla sunduğumuz ürün/servisleri zenginleştirmek ve ülkemiz ekonomisine katkı vererek büyümek önümüzdeki dönemlerde de en büyük önceliğimiz olacaktır.” dedi.

Şubesi olmamasına rağmen sıralamayı değiştirdi

Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin lider finansal kuruluşu olan Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank- QNB Group’un QNB Türkiye’den sonra ülkemizdeki 2. iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden Enpara Bank, 30 Eylül 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre, sektörde yer alan dijital bankalar arasındaki lider konumda olurken, şubesi olmamasına rağmen özel mevduat bankaları arasındaki sıralamayı da değiştirdi.

30 Eylül 2025 itibarıyla Enpara Bank’ın toplam aktif büyüklüğü 220 milyar TL oldu. Net kredileri 142 milyar TL, müşteri mevduatı ise 197 milyar TL seviyesine ulaşan Enpara Bank’ın net dönem kârı ise 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam özkaynakları 17 milyar TL olarak açıklanan Enpara Bank’ın toplam çalışan sayısı 1.417 ve kadın çalışan oranı yüzde 70.

Bireysel kredilerde 7. sırada

Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi:

“Çok uzun ve yoğun bir proje döneminin ardından bankacılık sektöründe eşine az rastlanır zorlukta ve karmaşıklıkta bir operasyonu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Enpara’nın QNB Türkiye’den Enpara Bank’a devir işlemini Eylül ayı içerisinde tamamladık. Devir işlemi sonrasında açıkladığımız ilk bilanço ile birlikte Türkiye’deki en büyük 10 özel mevduat bankası arasında yer aldığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle toplam bireysel kredilerde çok önemli şubeli bankaları geride bırakarak 7. sıraya oturmuş olmamızın dijital bankacılığın gücünü ve bizim de bu alandaki tartışmasız liderliğimizi göstermemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize sunacağımız yeni hizmet ve ürünlerimiz ile büyüme ivmemizi artırmaya kararlıyız. Türkiye’deki liderliğimizin yanında Avrupa’nın önde gelen dijital bankaları arasında yer alıyor olmamız da bizim için ayrı bir gurur kaynağı, yakın bir gelecekte toplam müşteri sayısı açısından Avrupa’daki ilk üç dijital banka arasında yer alacağımızı öngörüyoruz.”