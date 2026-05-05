Enpara’dan kaskoda yeni ürün: %15 nakit iade

2012 yılından bu yana yenilikçi ve masrafsız bankacılık hizmeti sunan Enpara, müşterilerine finansal avantajlar sunan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kasko sigortası, araç sahipleri için her yıl önemli bir gider kalemi olmaya devam ederken, Enpara sunduğu bu yeni ürünle maliyeti doğrudan düşüren bir çözüm sunuyor. Enpara’nın müşteri faydası odaklı yaklaşımıyla geliştirilen bu yapı sayesinde, araç sahipleri poliçe tutarının yüzde 15’ini nakit iade alıyor.

Aynı kasko, kapsamlı teminat, daha avantajlı: yüzde 15’i iade

Araç sahipleri, yıllık harcamalarında önemli bir gider kalemi olan kasko seçeneklerini Enpara mobil uygulaması üzerinden tek bir ekranda görüntülerken, sunulan nakit iade imkanıyla istediği kasko seçeneğine çok daha avantajlı bir şekilde sahip olabiliyor. Poliçe tutarı fark etmeksizin geçerli olan yüzde 15 nakit iade sayesinde kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi seçerken ek bir kazanç da elde ediyor. Nakit iade tutarı, poliçe satın alımından 30 gün sonra müşterilerin Enpara Vadesiz TL hesaplarına yatırılıyor.

Enpara’da kasko teklifleri, sektörde yaygın olarak “üst paket” ya da “genişletilmiş paket” olarak tanımlanan kapsamlı teminat yapılarıyla sunuluyor. Bununla birlikte, bu yeni hizmet kapsamında anlaşmalı sigorta firmalarından trafik sigortası teklifi de alınarak kasko ve trafik sigortası süreçleri tek bir yerden yönetilebiliyor.

Türkiye’nin büyük sigorta firmalarından teklif alma imkânı

Enpara müşterileri, Cep Şube üzerinden Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, HDI Sigorta ve Sompo Sigorta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen sigorta firmalarından kasko ve trafik sigortası teklifleri alabiliyor. Farklı firmalar tarafından sunulan teklifler tek ekranda görüntülenebiliyor ve alternatifler kolayca karşılaştırılabiliyor. Sadeleştirilmiş teminat tabloları ve anlaşılır poliçe yapısı sayesinde, kasko seçimi daha şeffaf ve pratik hale geliyor. Böylece kullanıcılar yalnızca fiyat değil, kapsam karşılaştırması da yaparak kendileri için en uygun olan teklife karar verebiliyor.

Enpara müşterilerinin hayatına dokunan tüm alanlarda değer yaratma vizyonuyla çalışmalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Enpara Bank Bireysel ve İşletme Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Abit, “Enpara olarak müşterilerimiz için hayatın farklı alanlarında da somut fayda yaratan çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Araç sahipleri için önemli bir gider olan kaskoyu, sağladığımız nakit iade avantajı ve kolay karşılaştırma imkânı ile daha erişilebilir ve avantajlı hale getiriyoruz. Amacımız yalnızca ürün sunmak değil; müşterilerimizin aynı zamanda gerçek anlamda kazanç sağladığı bir deneyim oluşturmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize doğrudan finansal fayda sağlayan, hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Hızlı ve tamamen dijital deneyim

Üründen faydalanmak isteyen ama Enpara müşterisi olmayanlar da hızlıca müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Müşteri olma sürecini tamamlayanların fiziksel kartlarını beklemeden anında

oluşturabilecekleri sanal kartları ile ödeme yapılabilmesi, süreci daha da hızlandırıyor. Enpara Kredi Kartı sahipleri ise, kasko ödemelerini 12 aya varan taksit imkânı ile gerçekleştirebiliyor.