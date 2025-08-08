Bupa Türkiye, Platform Sağlık Hizmetleri’ni satın alıyor

WellPoint Grup şirketlerinden biri olan; iş yeri ve evde sağlık hizmetleri sunan Platform Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon A.Ş.’nin çoğunluk hissesinin Bupa Türkiye tarafından satın alımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan ortak açıklamada, Rekabet Kurumu’nca gerekli onayın verilmesi halinde bahsi geçen hisse devrinin yapılarak satın alma işleminin tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Gürcan, gerçekleştirdiği açıklamada, “Bu son derece heyecan verici gelişme, bireysel ve kurumsal tüm üyelerimize hem evde hem iş yerinde hem de online olarak istedikleri yerden erişebilecekleri entegre ve kesintisiz bir sağlık deneyimi sunma ve Türkiye sağlık ekosistemine katkı sağlama vizyonumuzun çok kıymetli bir adımıdır. Bu stratejik satın alımın Rekabet Kurumunca onaylanarak gerçekleşmesi halinde, fiziksel ve dijital sağlık hizmetlerini bir araya getiren ‘fijital’ olarak adlandırdığımız sağlık modelini benimseyerek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine istedikleri zaman ve diledikleri yerden ulaşabilmelerini mümkün kılacağız. Türkiye genelindeki 3 iş yeri sağlığı kliniği, 14 ofisi ve 68 ilimizdeki iş sağlığı ve uzaktan sağlık hizmeti sağlayabilecek geniş faaliyet alanı, teknolojik altyapısı ve alanlarında uzman hekim kadrosu ile, dünyada entegre sağlık hizmetleri alanındaki uzmanlığımızı Türkiye ile buluşturmak üzere çıktığımız stratejik yolculuğumuzda bize büyük bir güç ve ivme kazandıracak.” şeklinde ifade etmiştir.

"Türkiye’de sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeyi hedeflemekteyiz"

Platform Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Turgay, “360 derece iş sağlığı ve güvenliği, uzaktan sağlık, evde bakım ve laboratuvar hizmetlerini bir arada sunan Türkiye’nin alanında uzman şirketi olarak, sağlık alanında uluslararası çapta kendini kanıtlamış bir entegre sağlık hizmetleri devi Bupa Grubu ile ortak bir vizyonda bir araya gelecek olmak bizim için çok gurur ve heyecan verici bir gelişmedir. Birlikte iş yeri klinik hizmetleri, dijital sağlık hizmetleri, mobil sağlık çözümleri, evde bakım gibi çeşitli alanlarda yer alan sağlık platformlarını tek bir yapı altında birleştirerek, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeyi hedeflemekteyiz” diyerek görüşlerini belirtti.