Entek Elektrik’in Büyükkışla RES projesi uluslararası finansman ödülüne layık görüldü

2026 yılında 100. yaşını kutlayan Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Entek Elektrik, uluslararası finans dünyasının saygın organizasyonları arasında yer alan EMEA Finance Achievement Awards’ta ödül aldı.

Şirketin Büyükkışla Rüzgar Enerji Santrali ve Enerji Depolama Tesisi yatırımı için TSKB ile geliştirdiği finansman modeli, “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Yenilenebilir Enerji Yapılandırılmış Finansmanı” kategorisinde ödüle layık görüldü. EMEA bölgesindeki başarılı finansman işlemlerini değerlendiren organizasyon tarafından verilen ödül, projenin finansal kurgusunun yanı sıra enerji dönüşümüne sunduğu katkıyı da ortaya koydu.

Entek Elektrik ve TSKB iş birliğiyle oluşturulan finansman yapısı, yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir kaynakların önemini gösteren örnek çalışmalar arasında değerlendirilirken, Türkiye’nin enerji dönüşümüne yönelik projelerinin uluslararası ölçekte görünürlüğünü de artırıyor.

“Bu ödülü sürdürülebilir enerji alanındaki çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacak önemli bir gelişme olarak görüyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, şu ifadelere yer verdi:

“Büyükkışla Rüzgar Enerji Santrali ve Enerji Depolama Tesisi projemiz için oluşturduğumuz finansman yapısının uluslararası bir platformda ödüllendirilmesini son derece değerli buluyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaşmasında güçlü finansman modellerinin kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. TSKB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, enerji dönüşümüne katkı sağlayan projelerin doğru kaynaklarla desteklenmesinin başarılı bir örneğini oluşturuyor. Bu ödülü, sürdürülebilir enerji alanındaki çalışmalarımızı daha ileriye taşıma motivasyonumuzu güçlendiren önemli bir gelişme olarak görüyoruz.”