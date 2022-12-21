Entek, kapasite artışına gidiyor

Tüpraş'ın bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi, 457 megavatlık ek kapasite için ön lisans başvurusunda bulundu.

Konuya ilişkin Tüpraş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Entek, 40 megavatlık güneş enerjisi santrali ve 417 megavatlık rüzgar enerjisi santrali olmak üzere 7 proje ile 457 megavatlık ilave kapasite için ön lisans başvurusu yaptı.

Bu başvurular ile birlikte 190 megavat güneş enerjisi ve 1.271,5 megavat rüzgar enerjisi olmak üzere, toplamda 22 proje ile 1.461,5 megavat ilave kapasite için ön lisans başvurusu yapıldı.

Açıklamada, ön lisans alınması halinde uygulamaya alınacak projelerin yatırım sürecinin maliyet ve finansman esasları netleştiğinde paylaşılacağı ifade edildi.