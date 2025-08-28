Entekno Materials, güneş koruyucu teknolojisiyle nar üretiminde kayıpları azaltacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2008 yılında Prof. Dr. Ender Suvacı tarafından kurulan Entekno Materials, 5 araştırmacının çalıştığı 80 metrekarelik bir ofisten, 50’nin üzerinde çalışanı olan 5 bin metrekarelik bir fabrikaya evrildi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren yeni nesil fonksiyonel malzeme teknolojileri şirketi olduklarını belirten Entekno Materials Genel Müdürü Oktay Uysal, kozmetik sektörüne temin ettikleri hammaddeleri 40 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Özellikle son yıllarda geliştirdikleri MicNo teknolojisiyle yalnızca insanlara değil, bitkilere de koruma sağladıklarının altını çizen Uysal, son olarak Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa’da başladıkları projeyle birlikte amaçlarının hem verimliliği artırmak hem de sürdürülebilir üretimi desteklemek olduğunu aktardı. Uysal, “Biz bugüne kadar güneşten insanları koruyan ürünler geliştirdik. Ancak gördük ki, tarım ürünlerin de yüksek kayıplar yaşıyor. Türkiye’nin nar üretiminde özellikle Şanlıurfa bölgesinde nar üretiminde çok ciddi kayıplar yaşanıyordu. Meyvelerin yaklaşık yüzde 40’ı daha pazara ulaşmadan güneş yanıkları ve küflenme nedeniyle kaybediliyordu. Biz zaten insanı güneşten koruyan ürünler geliştiriyorduk, bu sefer aynı yaklaşımı bitkilere yönelttik. MicNo markamızla güneş ışınlarına karşı narları koruyarak meyvelerdeki kaybı yüzde 10-20 seviyelerine indirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında antibakteriyel ve antimikrobiyal etkisiyle meyvelerdeki çatlaklarda oluşan küflenmeleri de önlüyoruz. Böylece yalnızca güneş yanıklarını değil, depolama sürecinde yaşanan kayıpları da azaltmış olacağız” dedi.

Organik bahçelerde de uygulanıyor

Ürünün hem konvansiyonel hem de organik tarım yapılan bahçelerde kullanılabildiğine dikkat çeken Uysal, geçen yıl yapılan denemelerde olumlu sonuçlar aldıklarına dikkat çekti. Bu sezon hasat öncesinde yapılan erken uygulamalarla verimliliğin daha da artırıldığını ifade eden Uysal, “Geçen yıl uygulamayı biraz geç yapmıştık, bu nedenle bazı bahçelerde sonuçlar net anlaşılamadı. Ancak bu yıl Haziran ve Temmuz aylarında, yani UV ışınlarının en güçlü olduğu dönemde uygulamalarımızı zamanında gerçekleştirdik. Organik üretim yapan çiftçiler de çok memnun kaldı. Çünkü narların hem rengi daha iyi korundu hem de güneş yanıkları önlendi. Ayrıca ürünümüz tamamen doğal olduğu için kalıntı testlerinde herhangi bir sorun çıkmadı. Bu sayede organik tarım için de güvenle kullanılabilecek bir çözüm sunduk” diye konuştu.

Hedeflerinin yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde tarımsal üretime katkı sağlamak olduğunu kaydeden Oktay Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an için nar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ancak benzer sorunlar elma gibi farklı ürünlerde de yaşanıyor. Önce nar üretiminde bu sorunu çözmeyi, ardından diğer ürünlere de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Nar ihracatında Türkiye için bu kayıpların azaltılması çok büyük bir avantaj olacak. Yüzde 40’lık kaybı yüzde 10-20 seviyelerine indirmek ihracatta da ciddi bir artış anlamına geliyor. Yurt dışındaki alıcılar pestisit gibi kalıntılı ürün istemiyor. Bizim ürünümüz kimyasal koruyucu içermediği için doğal yapısıyla bu sorunu da ortadan kaldırıyor.”

“Şeffaf koruma sayesinde işçilik maliyetini azaltıyoruz”

Çiftçilerin mevcut yöntemlerde yaşadığı zorluklara da değinen Uysal, bölgede güneşten korunmak için kullanılan alternatif uygulamaların zahmetli olduğunu hatırlattı. Kendi ürünlerinin sağladığı kolaylığı anlatan Uysal, “Bölgede gerçekleştirilen ve karlin adı verilen uygulamada meyve ve yaprakların tamamen beyaza boyanması gerekiyor. Bu da hem çiftçiler için zahmetli hem de ürün depoya girdiğinde ek işçilik ve elleçleme gerektiriyor. Bizim ürünümüz şeffaf yapısıyla kalıntı bırakmıyor, meyvenin yüzeyinde ekstra bir işlem yapılmasına gerek kalmıyor. Bu da hem çiftçinin işini kolaylaştırıyor hem de ürünün pazara daha sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlıyor” dedi.