Entertech İstanbul Teknokent "Yılın Enleri"ni ödüllendirdi

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ortaklığında faaliyet gösteren Entertech İstanbul Teknokent'in akademi-sanayi iş birliğini güçlendiren, yüksek katma değerli teknoloji üretimini teşvik eden ve uluslararası pazarlara açılma potansiyeli taşıyan girişimleri ödüllendirdiği etkinlik, bu yıl “Girişimleriyle Yarınları Aydınlatanlar” temasıyla gerçekleştirildi.

Ödül törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Entertech İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Entertech İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Aydın, Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, iki üniversitenin birlikteliğinden doğan Entertech’in, girişimciler için güçlü bir mentorluk ve rehberlik yapısı sunduğunu söyledi.

Bu yapının yalnızca fikir aşamasındaki girişimleri değil, ölçeklenme sürecine giren projeleri de kapsayacak şekilde tasarlandığını belirten Zülfikar, girişimlerin sürdürülebilir biçimde büyümeleri ve yatırımcılarla buluşmaları için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversite temelli girişimciliğin ve akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesindeki önemine dikkati çekti.

Entertech İstanbul Teknokent’i üniversitelerin küresel ölçekteki doğal uzantısı olarak konumlandırdıklarını bildiren Aydın, “Amsterdam ve Londra’da açtığımız ofisler, bu uluslararası bağlantı vizyonunun somut göstergeleridir. Bugün Türkiye’nin en iyi teknokentleri arasında yer alıyorsak, bu başarı akademisyenlerimizin üretkenliği ve Entertech ekosisteminin ortak emeğinin sonucudur” dedi.

"Girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkı sunuyoruz”

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu ise teknokentlerin yalnızca AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar olmadığını, aynı zamanda yatırım, ölçeklenme ve küresel büyüme odaklı girişimcilik ekosistemleri olduğunu vurguladı.

Entertech İstanbul Teknokent olarak üniversitelerin bilgi birikimini, girişimciliğin hızı ve sermayenin gücüyle buluşturarak küresel ölçekte değer üreten, sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kasapoğlu, Entertech İstanbul Teknokent’in Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesine ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Gecede, konuşmaların ardından “Entertech İstanbul Teknokent Yılın Enleri Ödülleri” sahiplerini buldu. Yatırım başarısı, akademik girişimcilik, ihracat performansı ve sürdürülebilir etki alanlarında üstün başarı gösteren 24 kategorideki toplam 39 firmaya ödül verildi.